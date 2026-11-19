Ukraińska producentka Olena Mozgowa ostro wypowiedziała się na temat piosenkarki Oli Poljakowej, wyjaśniając, dlaczego nie zaprosiła jej do występu na swoim koncercie. Na tę wypowiedź zareagował producent artystki, Mykhailo Yasynskyi, który opublikował fragment prywatnej korespondencji z Mozgovą.

„Nie utrzymujemy kontaktu, ona nie może wziąć udziału. To nie jest coś, co mi się podoba. Na tym koncercie występują ci, których lubię. Dlatego program nazywa się »Mój Music Hall«” – oświadczyła Mozgowa.

Na słowa producentki zareagował Mykhailo Yasynskyi. Zauważył, że istnieje różnica między osobistymi sympatiami a innymi możliwymi wyjaśnieniami sytuacji, a także podkreślił znaczenie uczciwości i taktu.

„Między »nie podoba mi się« a »harmonogramy się nie pokrywają«, albo »proponowałam, ale nie otrzymałam odpowiedzi«, a nawet »kiedyś zapraszałam, a potem zmieniłam zdanie« istnieje pewna różnica. Nazywa się ona uczciwością. Jest też takt. Ale gdyby trzeba było wybierać między nim a uczciwością, to odpowiedź na pytanie »dlaczego nie utrzymujemy kontaktu« wielu osobom by się nie spodobała” – napisał na Facebooku.

Na potwierdzenie swoich słów Jasinski opublikował zrzut ekranu z prywatnej korespondencji z Oleną Mozgową. Z wiadomości wynika, że producentka wielokrotnie proponowała Oli Poljakowej udział w swoich koncertach. Takie zaproszenia, sądząc po opublikowanej korespondencji, napływały co najmniej przez ostatnie dwa lata.

W ten sposób Michaił Jasinski wykazał, że publiczne oświadczenie Mozgowej o niechęci do widzenia Polakowej wśród uczestników koncertu jest, jego zdaniem, sprzeczne z wcześniejszą korespondencją między nimi.

W komentarzu dla projektu „Sam na sam z glamour” producentka opowiedziała, dlaczego Poliakowa nie znalazła się na liście wykonawców koncertu „Mój Music Hall”, który odbył się niedawno.

Ukraińska piosenkarka Olia Poliakowa nie zorganizowała w tym roku tradycyjnego corocznego koncertu 26 października. Artystka zwróciła się do fanów i wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się nie występować w zwyczajowym terminie.

Piosenkarka Olia Poliakowa, która mieszka pod Kijowem i niedawno wyjaśniła, dlaczego nie może przenieść się w bezpieczniejsze miejsce, opowiedziała o przygotowaniach swojej rodziny do zimy. Według niej tegoroczna zima może być trudna.

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