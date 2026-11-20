Piosenkarka Olia Cybulska złożyła życzenia swojemu kumplowi Mykhajłowi Khomie, znanemu jako Dzidzio, z okazji 43. urodzin.

Artystka opublikowała archiwalne zdjęcia, w tym prowokacyjne ujęcia, na których się obejmują i pozują razem na łóżku.

W życzeniach Cybulska zażartowała na temat ich wieloletniej przyjaźni i przyznała, że jest dumna z jubilata.

Wspólne zdjęcia mogą ponownie podsycić pojawiające się już wcześniej plotki o romansie między artystami. Jednocześnie Cybulska i Khoma od lat nazywają się nawzajem kumplami i pozostają kolegami ze sceny.

Źródło: jej profile w mediach społecznościowych

Ukraińska piosenkarka Olia Cybulska, której w tym roku udało się schudnąć ponad 15 kilogramów, opowiedziała, jak obecnie dba o formę fizyczną. 40-letnia artystka wyznała, czy ma konkretny cel dotyczący wagi oraz jak łączy prawidłowe odżywianie, treningi i zamiłowanie do słodyczy.

Olya Tsybulska wyraźnie się zmieniła i schudła już 12 kilogramów. Piosenkarka przyznała, że wszystko zaczęło się przypadkowo podczas trasy koncertowej w USA, a z czasem nowe nawyki stały się częścią jej życia.

Olga Cybulska znalazła się w centrum uwagi z powodu swojego koncertu, który odbył się w Dzień Pamięci Ofiar Hołodomoru. Piosenkarka wyjaśniła, dlaczego występu nie przełożono na inny termin, i opowiedziała, jak zmieniono program, aby uczcić pamięć ofiar.

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