Olya Tsybulska opowiedziała, jak utrzymuje wagę po tym, jak schudła ponad 15 kilogramów

Ukraińska piosenkarka Olia Tsybulska, której w tym roku udało się schudnąć ponad 15 kilogramów, opowiedziała, jak obecnie dba o formę. 40-letnia artystka wyznała, czy ma konkretny cel dotyczący wagi oraz w jaki sposób łączy prawidłowe odżywianie, treningi i zamiłowanie do słodyczy.

Za kulisami programu „Kto na górze?” Cybulska wyznała, że obecnie nie dąży do osiągnięcia jakiegoś ideału wyglądu, a chce po prostu czuć się dobrze we własnym ciele.

„Przez tyle lat starałam się stać się kobietą z marzeń, że prawie zapomniałam, czy to w ogóle moje marzenie. Teraz nie chudnę, żeby osiągnąć jakiś efekt »wow«. Chcę patrzeć w lustro i myśleć: „O, kim jest ta piękność!”, a na wadze nadal ma być 57 kilogramów” – stwierdziła Cybulska.

Artystce udało się znaleźć równowagę między dyscypliną a ulubionymi smakołykami, z których nie zamierza kategorycznie rezygnować.

„Oczywiście mam swój plan, dbam o odżywianie, aktywność fizyczną i pięć treningów w tygodniu. Na talerzu mam teraz więcej białka, warzyw i normalnego jedzenia. Ale nie zamierzam przeżyć życia tak, by na łożu śmierci być dumna z tego, że ani razu nie zjadłam eklerki. Grzeszę przy stole i spowiadam się na siłowni. Mój ojciec nazywa się trener Alejandro” – wyznała Olia.

Obecnie Cybulska skupia się na utrzymaniu wagi na poziomie około 57 kilogramów. W tym celu przestrzega diety, dba o aktywność fizyczną i trenuje pięć razy w tygodniu, nie odmawiając sobie przy tym ulubionych deserów.

Olya Cybulska wyraźnie się zmieniła i schudła już 12 kilogramów. Piosenkarka wyznała, że wszystko zaczęło się przypadkowo podczas trasy koncertowej w USA, a z czasem nowe nawyki stały się częścią jej życia.

Czytaj nas na