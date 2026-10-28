Oskar 2027: jakie filmy mają szansę na zwycięstwo i kto zagra w nich główne role

Na liście potencjalnych kandydatów do Oscara w 2027 roku znalazły się filmy z udziałem Toma Cruise’a, Zendayi, Roberta Pattinsona, Toma Hollanda i innych gwiazd Hollywood. Wśród potencjalnych faworytów znajdują się wielkie produkcje fantastyczne, dramaty, komedie i thrillery.

99. ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody filmowej „Oskar” ma się odbyć w marcu 2027 roku. Powyższa lista odzwierciedla prognozy dotyczące potencjalnych nominowanych, a nie ostateczną listę nominacji.

„Odyseja” (The Odyssey)

undefined

Gatunek: epicka przygoda, fantasy

Główni aktorzy: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o.

Film „Odyseja” opowiada o królu Itaki, Odyseuszu, który po wojnie trojańskiej wyrusza w niebezpieczną podróż do domu. Na drodze bohatera czekają mityczne stworzenia, bogowie i liczne próby. Jego głównym celem jest powrót do żony Penelopy i syna Telemacha.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Christopher Nolan. Matt Damon wcielił się w rolę Odyseusza, Tom Holland zagrał Telemacha, a Anne Hathaway – Penelopę. W obsadzie znaleźli się również Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron i Lupita Nyong’o.

„Czarna kula” (Black Ball)

undefined

Gatunek: dramat

Główni aktorzy: Gitarrica del Fuente, Miguel Bernardo, Carlos González, Penélope Cruz, Glenn Close

Hiszpański film dramatyczny „Czarna kula” opowiada o trzech mężczyznach, których losy splatają się w różnych okresach historii Hiszpanii. Łączą ich miłość, rodzinne tajemnice, seksualność i walka o wolność.

Reżyserami i scenarzystami filmu są Javier Calvo i Javier Ambrosi. W filmie wystąpili: Gitarrica del Fuente, Miguel Bernardo, Carlos González, Penélope Cruz i Glenn Close.

„Dziki koń numer dziewięć” (Wild Horse Nine)

undefined

Gatunek: thriller polityczny, czarna komedia

Główni aktorzy: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey

Akcja filmu rozgrywa się w przededniu wojskowego zamachu stanu w Chile w 1973 roku. Zgodnie z fabułą agenci CIA, Chris i Lee, wyruszają z Santiago na Wyspę Wielkanocną. Podczas podróży stają w obliczu politycznych spisków i własnej przeszłości, a także nawiązują nowe znajomości.

W rolach głównych wystąpili John Malkovich, Sam Rockwell i Steve Buscemi. W filmie zagrali również Tom Waits i Parker Posey. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Martin McDonagh.

„Obsesja” (Obsession)

undefined

Gatunek: horror, thriller

Główni aktorzy: Michael Johnston, Inde Navarrett, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Film „Obsesja” przyciągnął uwagę widzów i szybko stał się hitem w sieci. W centrum fabuły znajduje się chłopak, który zakochuje się w swojej koleżance z pracy, ale nie liczy na odwzajemnienie. Pewnego wieczoru jego pragnienie rzekomo spełnia zabawkowa różdżka życzeń.

Jednak spełnienie marzenia pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla obojga bohaterów, a miłość stopniowo przeradza się w obsesję.

Reżyserem i scenarzystą jest Kerry Barker. W rolach głównych wystąpili Michael Johnston i Inde Navarrett. W filmie zagrali również Cooper Tomlinson, Megan Lawless i Andy Richter.

„Diuna: Część trzecia” (Dune: Part Three)

undefined

Gatunek: science fiction, przygoda

Główni aktorzy: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Javier Bardem

Trzecia część „Diuny” kontynuuje historię Paula Atreida po tym, jak został cesarzem. Bohater zmaga się z konsekwencjami własnych rządów, politycznymi intrygami i zagrożeniami, które mogą pozbawić go tronu.

Reżyserem filmu jest Denis Villeneuve. Główną rolę Paula Atreida ponownie gra Timothée Chalamet, a Zendaya wciela się w postać Chani. Florence Pugh pojawia się w roli księżniczki Irulan. W obsadzie znaleźli się również Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson i Javier Bardem.

„Digger”

undefined

Gatunek: czarna komedia, dramat

Główni aktorzy: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons

Film opowiada o magnacie naftowym Diggerze Rockwellu, w którego wciela się Tom Cruise. Jego działalność powoduje ogromną katastrofę ekologiczną: podczas wierceń na Grenlandii od lodowca odłamuje się ogromna bryła lodu i zaczyna dryfować w kierunku Europy, stwarzając zagrożenie powodziowe.

Rockwell próbuje ocalić świat przed katastrofą, do której sam się przyczynił.

Reżyserem filmu jest Alejandro González Iñárritu. Scenariusz napisali Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolas Jacobone i Sabina Berman. Oprócz Toma Cruise’a w filmie wystąpili Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg i Jesse Plemons.

„Projekt Hail Mary” (Project Hail Mary)

undefined

Gatunek: science fiction, przygodowy

Główni aktorzy: Ryan Gosling, Sandra Güller, Lionel Boys, Ken Leung, Milana Weintraub

W filmie nauczyciel nauk przyrodniczych Rayland Grace budzi się na statku kosmicznym wiele lat świetlnych od Ziemi. Początkowo nie pamięta, jak się tam znalazł, ale z czasem dowiaduje się, że musi znaleźć sposób na powstrzymanie procesu, w wyniku którego Słońce gaśnie.

Od działań głównego bohatera zależy przetrwanie ludzkości.

Reżyserami filmu są Phil Lord i Christopher Miller, a scenariusz napisał Drew Goddard. Główną rolę zagrał Ryan Gosling. W filmie wystąpili również Sandra Güller, Lionel Boys, Ken Leung i Milana Weintraub.

„Zaproszenie” (The Invite)

undefined

Gatunek: komedia, dramat

Główni aktorzy: Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz

W centrum fabuły znajduje się para małżeńska, której związek przechodzi kryzys. Pewnego dnia para zaprasza sąsiadów na kolację, licząc na zwyczajne spotkanie. Jednak wieczór stopniowo przeradza się w serię niezręcznych i nieoczekiwanych sytuacji, które zmuszają bohaterów do ponownego przemyślenia własnych relacji.

Reżyserką tej komedii została Olivia Wilde. Nad scenariuszem pracowali również Rashida Jones i Will McCormack. W rolach głównych wystąpili Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde i Penélope Cruz.

„Debiut” (The Debut)

undefined

Gatunek: komedia, film muzyczny

Główni aktorzy: Julianna Moore, Paul Giamatti, Holly Bailey, Jesse Eisenberg

W centrum historii znajduje się nieśmiała gospodyni domowa Mona Friedman, która otrzymuje niewielką rolę w przedstawieniu teatralnym. Zainteresowanie aktorstwem tak bardzo zmienia jej życie, że jest gotowa zrobić wszystko, by tylko móc zagrać swoją rolę.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Jesse Eisenberg. W filmie wystąpili również Julianna Moore, Paul Giamatti i Holly Bailey.

„Sztuczna inteligencja” (Artificial)

undefined

Gatunek: dramat biograficzny

Główni aktorzy: Andrew Garfield, Yura Borisov, Mark Rylance, Monica Barbaro, Cooper Hoffman

Dramat biograficzny poświęcony rozwojowi sztucznej inteligencji i branży technologicznej. W centrum wydarzeń znajdują się Sam Altman i Ilya Sutskever, których kariery zawodowe są związane z tworzeniem i rozwojem technologii sztucznej inteligencji. Film porusza kwestię odpowiedzialności za postęp technologiczny.

Reżyserem filmu jest Luca Guadagnino, a scenariusz napisał Simon Rich. Andrew Garfield wcielił się w rolę Sama Altmana, a Yura Borisov – w rolę Ilijy Sutskevera. W filmie wystąpili również Mark Rylance, Monika Barbaro i Cooper Hoffman.

„Fjord” (Fjord)

undefined

Gatunek: dramat psychologiczny

Główni aktorzy: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carled, Lisa Loven Kongsli, Ellen Dorrit Petersen, Henrikke Lund-Olsen, Vanessa Cheban, Christian Rubek, Torbjörn Garr

Fabuła opowiada o rumuńsko-norweskiej rodzinie, która przeprowadza się do Norwegii z nadzieją na rozpoczęcie nowego życia. Jednak po poznaniu sąsiadów między rodzinami pojawiają się konflikty wynikające z różnych poglądów na wychowanie dzieci, religię i inne kwestie.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest rumuński filmowiec Christian Mungiu. W obsadzie znaleźli się Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carled, Lisa Loven Kongsli i inni.

„Elsinore” (Elsinore)

undefined

Gatunek: dramat biograficzny

Główni aktorzy: Andrew Scott, Olivia Colman, Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson

Ten film biograficzny opowiada o szkockim aktorze Ienie Charlesonie, który przygotowuje się do roli Hamleta w inscenizacji Królewskiego Teatru Narodowego. Pomimo ciężkiej choroby pragnie wyjść na scenę i zagrać swoją rolę.

Reżyserem filmu jest Simon Stone, a scenariusz napisał Stephen Beresford. Główną rolę zagrał Andrew Scott. W filmie wystąpili również Olivia Colman, Billie Piper, Johnny Flynn i Luke Thompson.

„Club Kid”

undefined

Gatunek: komedia dramatyczna

Główni aktorzy: Jordan Firstman, Reggie Absolom, Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell-Baptiste

Głównym bohaterem filmu jest organizator imprez w Nowym Jorku o imieniu Peter, który przyzwyczaił się do beztroskiego życia. Wszystko jednak się zmienia, gdy dowiaduje się, że ma dziesięcioletniego syna. Peter musi podjąć się obowiązków ojcowskich, co radykalnie zmienia jego codzienne życie.

Główną rolę oraz reżyserię filmu połączył Jordan Firstman. W obsadzie znaleźli się również Reggie Absolom, Cara Delevingne, Diego Calva i Kirby Howell-Baptiste.

„Possible Love”

undefined

Gatunek: dramat

Główni aktorzy: Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Cho Yeo-jeong, Cho In-sung

Film opowiada o dwóch małżeństwach pochodzących z różnych środowisk społecznych. Ich spotkanie stopniowo ujawnia problemy rodzinne, ukryte pragnienia i sprzeczności, które wpływają na życie bohaterów.

Reżyserem i współautorem scenariusza jest Lee Chang-dong. W rolach głównych wystąpili Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Cho Ye-jeong i Cho In-seong.

„Josephine”

undefined

Gatunek: dramat psychologiczny

Główni aktorzy: Mason Reeves, Channing Tatum, Gemma Chan

W centrum fabuły znajduje się ośmioletnia Josephine, która staje się świadkiem zbrodni w parku Golden Gate. To wydarzenie zmienia jej życie. Rodzice próbują pomóc dziewczynce uporać się z traumatycznym doświadczeniem, jednocześnie zmagając się z własnymi lękami.

Reżyserką i scenarzystką filmu jest Beth de Araujo. Główną rolę zagrała Mason Reeves, a jej rodziców – Channing Tatum i Gemma Chan.

Wśród filmów, które pojawiają się w prognozach, znajdują się wielkie projekty Christophera Nolana i Denisa Villeneuve’a, fantastyczne opowieści o kosmosie i przyszłości ludzkości, dramaty biograficzne oraz kino autorskie.

Jednocześnie ostateczna lista nominowanych do 99. ceremonii wręczenia Oscarów nie została jeszcze ogłoszona. Dlatego wymienione filmy należy na razie traktować jako potencjalnych kandydatów, a nie jako potwierdzonych uczestników rywalizacji o nagrody.

O prawdopodobnych kandydatach do nagród informuje „Los Angeles Times”.

Przypomnijmy, że laureatów Nagrody Nobla za rok 2026 ogłoszono w dniach od 5 do 12 października w sześciu kategoriach: fizjologia lub medycyna, fizyka, chemia, literatura, pokój oraz nauki ekonomiczne. Wyróżnienia otrzymali naukowcy, pisarka i obrończyni praw człowieka, których prace dotyczą neuronauki, astrofizyki, chemii organicznej, literatury, międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości oraz makroekonomii.

Autorka tekstów o jedzeniu, dr Anna Trapido, zdobyła tytuł „Food Writer of the Year” i zwyciężyła w pokrewnej kategorii „Health Writer of the Year” podczas corocznej gali Galliova Awards. Wyróżnienia przyniosło jej portfolio materiałów opublikowanych w sekcji TGIFood.

Czytaj nas na