Organ oceniający Międzyrządowego Komitetu UNESCO ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zalecił wpisanie nominacji KRLD dotyczącej taekwondo na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, informuje Korea Herald. Ostateczną decyzję ma podjąć sam komitet.

Rekomendacja organu oceniającego

Komitet rozpatruje nominacje zgłaszane przez państwa strony, uwzględniając wnioski organu oceniającego. W jego skład wchodzą eksperci w dziedzinie niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Po ocenie organ może zalecić wpisanie nominacji na listę, zwrócenie jej w celu przedstawienia dodatkowych informacji lub niewpisywanie jej. Według publikacji komitet rzadko zmienia takie rekomendacje.

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Wnioski KRLD i Korei Południowej

KRLD zgłosiła nominację „Taekwondo, tradycyjna sztuka walki w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej” w marcu 2024 roku. Korea Południowa również złożyła w tym roku własny wniosek, rozważając możliwość wspólnego wpisania taekwondo przez dwa państwa koreańskie.

Koreańska Służba Dziedzictwa w planach na ten rok deklarowała zamiar dążenia do wspólnego wpisania taekwondo. Jednocześnie południowokoreański wniosek może zostać zatwierdzony, nawet jeśli wpisanie nominacji Pjongjangu zostanie potwierdzone. Ostateczna decyzja jest oczekiwana na 21. sesji komitetu, zaplanowanej na grudzień w Xiamen w Chinach.

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