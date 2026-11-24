Dekoracja na ścianie w mieszkaniu prezenterki telewizyjnej Lesi Nikitiuk wywołała burzliwą reakcję na Threads.

Użytkownicy porównali panel do gniazda z jajami owadów, a niektórzy przyznali, że wywołuje on u nich trypofobię.

W rzeczywistości jest to panel „Bawełna” ukraińskiej marki Yalanzhi Objects. Nikitiuk otrzymała go w prezencie urodzinowym od swojego narzeczonego, żołnierza Dmytro Babczuka.

Największa wersja tego wyrobu ma średnicę 120 cm, waży około 5 kg i kosztuje 1750 euro. Zgodnie z zamysłem autorki komórki symbolizują otwarte torebki bawełny.

Pano jest wykonywane ręcznie z biokompozytu, a jego produkcja trwa około dwóch miesięcy.

Narzeczony Lesi Nikitiuk po operacji pokazał syna i opowiedział o dalszych planach.

Ukraińska prezenterka telewizyjna i blogerka Lesia Nikitiuk opowiedziała, co pomaga jej odzyskać siły podczas napiętego harmonogramu zdjęć w tym trudnym dla Ukrainy okresie. Według gwiazdy najwięcej energii dodają jej zdjęcia małego synka oraz rozmowy z kolegami.

Ukraińska prezenterka telewizyjna Lesia Nikitiuk, która zagra w nadchodzącym filmie noworocznym „Dwa Boże Narodzenia. Jedna Lesia”, udostępniła zdjęcia ze spaceru ze swoim synem Oskarem pod koniec jesieni. Na nowych zdjęciach gwiazda pokazała również twarz malucha.

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