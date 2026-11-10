Pawło Zibrow wymienił dwa przeboje Alony Omargaliejewej, które chciałby wykonać

Ukraiński piosenkarz Pawło Zibrow przyznał, że chętnie wykonałby dwie popularne piosenki swojej koleżanki Alony Omargaliejewej. Jeden z tych hitów artysta nawet żartobliwie przerobił, zmieniając słowa refrenu i dodając do niego swoje imię.

Pierwszym utworem, na który zwrócił uwagę piosenkarz, była piosenka „Nie pijana – zakochana”. Spodobał mu się również utwór „Mężczyzna”. Wspominając go, Pawło Zibrow zażartował, że mógłby zaśpiewać refren w swoim imieniu.

„Jest ich kilka. Jedna z nich to: »Nie, nie jestem pijany, po prostu jestem zakochany«. Genialna piosenka, po prostu dziesiątka! »Ten mężczyzna jest tylko mój«. Tak, Pawło Zibrow jest mężczyzną tylko dla niej. Te dwie piosenki Omargaliejewej są po prostu super, prawdziwy skarb!” – powiedział artysta.

Obie kompozycje Alony Omargaliejewej mają dziesiątki milionów odtworzeń na platformach muzycznych.

W szczególności piosenkę „Mężczyzna” odsłuchano ponad 50 milionów razy, a utwór „Nie jestem pijana – jestem zakochana” zgromadził ponad 80 milionów odsłuchań.

Wydaje się, że ogromna popularność tych utworów nie pozostawiła obojętnym Pawła Zibrowa, który wymienił je wśród piosenek swojej ukraińskiej koleżanki, które sam chciałby wykonać.

Zibrow opowiedział o tym w wywiadzie udzielonym Annie Sewastjanowej dla projektu „Sam na sam z Glamourem”.

Wcześniej znany ukraiński piosenkarz Pawło Zibrow opowiedział, ile zarabia jego córka Diana, która od kilku lat pracuje jako jego menedżerka. Artysta przyznał, że jest dumny z sukcesów zawodowych córki i wysoko ceni jej wkład we wspólną pracę.

Znany ukraiński piosenkarz, artysta ludowy Ukrainy Pawło Zibrow opowiedział, jaką emeryturę otrzymuje po niedawnej podwyżce. Jest emerytem pracującym, ponieważ nadal kieruje katedrą śpiewu estradowego na Uniwersytecie Kultury i pracuje w pełnym wymiarze godzin.

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