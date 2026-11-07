Pawło Zibrow opowiedział o wysokości swojej emerytury po jej podwyższeniu

Znany ukraiński piosenkarz, artysta ludowy Ukrainy Pawło Zibrow, opowiedział, jaką emeryturę otrzymuje po niedawnej podwyżce. Jest emerytem pracującym, ponieważ nadal kieruje katedrą śpiewu estradowego na Uniwersytecie Kultury i pracuje w pełnym wymiarze godzin.



Według słów Zibrowa, obecnie jego emerytura jako artysty ludowego wynosi 11 400 hrywien.

„Już więcej. Podwyższono mi ją. Teraz wynosi 11 400 hrywien. Nadal pracuję, mimo że mam prawie 50 lat stażu pracy” – powiedział piosenkarz podczas wywiadu w programie „Sam na sam z Glamourem”.

Zibrow zaznaczył, że już od czterech i pół roku kieruje katedrą śpiewu estradowego na Uniwersytecie Kultury. Na to stanowisko zaprosił go Mykhailo Poplavskyi. Jak twierdzi artysta, pracuje na pełny etat i otrzymuje dodatki z tytułu statusu artysty ludowego oraz profesora.

„Pracuję, nie mam czasu na odpoczynek – trzeba kształcić młodzież. Czerpię z tego satysfakcję, zawsze jestem w formie i w dobrym nastroju. No i kontakty też się sprawdzają. Wszystko w porządku” – dodał Zibrow.

Wcześniej Pawło Zibrow opowiedział, ile zarabia jego córka Diana, która od kilku lat pracuje jako jego menedżerka. Artysta przyznał, że jest dumny z sukcesów zawodowych córki i wysoko ceni jej wkład we wspólną pracę.

69-letni Pawło Zibrow z wyprzedzeniem przygotował swój prywatny dom na zimę. Piosenkarz opowiedział, że dysponuje kilkoma źródłami zasilania oraz zapasowym sprzętem grzewczym, więc teraz najważniejsze dla niego jest zadbanie o wystarczającą ilość paliwa.

We wrześniu artysta ludowy Ukrainy Pawło Zibrow opowiedział, że niedawno padł ofiarą kradzieży w pociągu.

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