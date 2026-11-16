+6° Kijów +8° Warszawa +11° Waszyngton
$ 45.4 € 49.96 zł 11.36
$ 45.4 € 49.96 zł 11.36
+6° Kijów +8° Warszawa +11° Waszyngton
Wiadomości Kultura

Zwycięzca programu „Fabryka gwiazd” Shurins opowiedział o chorobie swojej żony i życiu w Niemczech

UA NEWS 16 listopada 2026 18:02
Zwycięzca programu „Fabryka gwiazd” Shurins opowiedział o chorobie swojej żony i życiu w Niemczech

Łotewski piosenkarz Stas Šurins, który zwyciężył w ukraińskim programie „Fabryka gwiazd” w 2009 roku, od ponad dziesięciu lat mieszka w Niemczech. 

W wywiadzie udzielonym Sławie Diominowi artysta opowiedział, dlaczego opuścił Ukrainę i jakie trudności przeszła jego rodzina.

 W 2013 roku u żony muzyka, Violetty, wykryto nowotwór w głowie. Po operacji na Ukrainie małżonkowie przenieśli się do Niemiec na rehabilitację. Według słów Szurinsa leczenie trwa do dziś, a z każdym rokiem u żony pojawiają się nowe problemy zdrowotne.

Po przeprowadzce piosenkarz wydał na to wszystkie oszczędności i przez pewien czas pracował jako listonosz. Później wziął udział w niemieckiej edycji programu „The Voice”, aby powrócić do kariery muzycznej.

image

Sam Szurins również przeżył trudny okres: po podejrzeniu udaru zdiagnozowano u niego depresję i przepisano mu leki przeciwdepresyjne.

Włodzimierz Dantes zaprezentował nową EP-kę i zebrał 379 000 hrywien na aukcji charytatywnej.

Marta Adamczuk prezentuje figlarny singiel „Między nami”.

Tina Karol publicznie odpowiedziała Ani Lorak na zarzuty dotyczące wykluczenia jej ze świata show-biznesu.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację