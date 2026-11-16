Zwycięzca programu „Fabryka gwiazd” Shurins opowiedział o chorobie swojej żony i życiu w Niemczech
Łotewski piosenkarz Stas Šurins, który zwyciężył w ukraińskim programie „Fabryka gwiazd” w 2009 roku, od ponad dziesięciu lat mieszka w Niemczech.
W wywiadzie udzielonym Sławie Diominowi artysta opowiedział, dlaczego opuścił Ukrainę i jakie trudności przeszła jego rodzina.
W 2013 roku u żony muzyka, Violetty, wykryto nowotwór w głowie. Po operacji na Ukrainie małżonkowie przenieśli się do Niemiec na rehabilitację. Według słów Szurinsa leczenie trwa do dziś, a z każdym rokiem u żony pojawiają się nowe problemy zdrowotne.
Po przeprowadzce piosenkarz wydał na to wszystkie oszczędności i przez pewien czas pracował jako listonosz. Później wziął udział w niemieckiej edycji programu „The Voice”, aby powrócić do kariery muzycznej.
Sam Szurins również przeżył trudny okres: po podejrzeniu udaru zdiagnozowano u niego depresję i przepisano mu leki przeciwdepresyjne.
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