Łotewski piosenkarz Stas Šurins, który zwyciężył w ukraińskim programie „Fabryka gwiazd” w 2009 roku, od ponad dziesięciu lat mieszka w Niemczech.

W wywiadzie udzielonym Sławie Diominowi artysta opowiedział, dlaczego opuścił Ukrainę i jakie trudności przeszła jego rodzina.

W 2013 roku u żony muzyka, Violetty, wykryto nowotwór w głowie. Po operacji na Ukrainie małżonkowie przenieśli się do Niemiec na rehabilitację. Według słów Szurinsa leczenie trwa do dziś, a z każdym rokiem u żony pojawiają się nowe problemy zdrowotne.

Po przeprowadzce piosenkarz wydał na to wszystkie oszczędności i przez pewien czas pracował jako listonosz. Później wziął udział w niemieckiej edycji programu „The Voice”, aby powrócić do kariery muzycznej.

Sam Szurins również przeżył trudny okres: po podejrzeniu udaru zdiagnozowano u niego depresję i przepisano mu leki przeciwdepresyjne.

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