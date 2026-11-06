Modelka Kateryna Lozovytska ogłosiła ciążę na Instagramie, publikując czarno-białe zdjęcia, na których widać jej wyraźnie zaokrąglony brzuszek.

Dla Kateryny i jej męża, piosenkarza Gidajata Sejidowa, znanego pod pseudonimem Geed, będzie to pierwsze dziecko. Para wzięła ślub 23 września 2026 roku.

Źródło: jej profile w mediach społecznościowych

Zwyciężczyni 12. sezonu reality show „Kawaler”, modelka Kateryna Lozovytska, potajemnie wyszła za mąż za piosenkarza pochodzenia azerbejdżańskiego, Gidayata Seydova (Geed). Uroczystość zorganizowali zaledwie miesiąc po zaręczynach.

Znana influencerka i zwyciężczyni programu „Kawaler-12” Kateryna Lozovytska rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego.

Główny bohater 15. sezonu programu „Kawaler”, koszykarz Wiaczesław Kravtsow, publicznie poparł byłą uczestniczkę programu Annę Myshak po pojawieniu się w sieci informacji o jej przeszłości. Bloger Bogdan Bespalow ustalił, że 32-letnia kobieta wcześniej tworzyła treści dla dorosłych.

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