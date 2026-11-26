Petycja skierowana do prezydenta z prośbą o nadanie piosenkarce honorowego tytułu zebrała wymaganą liczbę podpisów, aby mogła zostać rozpatrzona. Teraz petycja musi zostać rozpatrzona zgodnie z ustaloną procedurą.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na platformie rządowej petycja została złożona 4 września, a na dzień 26 listopada uzyskała 25 tys. głosów niezbędnych do rozpatrzenia.

„Iryna Fedyszyn od wielu lat swoją działalnością twórczą wnosi znaczący wkład w rozwój współczesnej ukraińskiej sztuki muzycznej, popularyzuje ukraińską piosenkę i kulturę, a jej twórczość cieszy się szeroką popularnością wśród ukraińskiej publiczności. Jej wieloletnia działalność sceniczna, liczne koncerty, utwory muzyczne i albumy stały się istotną częścią współczesnej sceny estradowej Ukrainy. W swojej twórczości Iryna Fedyszyn porusza tematy miłości, rodziny, Ukrainy, ojczyzny oraz tożsamości ukraińskiej” – czytamy w petycji.

Autorka petycji zaznacza, że działalność artystki nabrała szczególnego znaczenia po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej, ponieważ Fedyszyn aktywnie angażuje się w działalność wolontariacką i charytatywną, organizuje koncerty na rzecz Ukrainy oraz zbiera fundusze na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

W związku z tym zwraca się do prezydenta o nadanie Fedyszyn honorowego tytułu „Zasłużonej Artystki Ukrainy” za znaczący wkład w rozwój ukraińskiej sztuki muzycznej, popularyzację ukraińskiej piosenki i kultury, wieloletnią działalność twórczą oraz aktywne wsparcie charytatywne dla Ukrainy i Sił Zbrojnych Ukrainy.

Źródło: Petycje elektroniczne

Wcześniej ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn zaprezentowała nową kompozycję „Ból”, która stała się jej pierwszym utworem po tragedii w rodzinie – śmierci córki w 35. tygodniu ciąży. Autorami tekstu piosenki są sama artystka oraz jej mąż Witalij Czownik.

Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.

Komisja Ministerstwa Zdrowia wykryła siedem naruszeń podczas udzielania pomocy medycznej w szpitalu św. Anny we Lwowie. To właśnie tam, według słów męża piosenkarki Iryny Fedyszyn, Witalija Czownika, rodzina straciła córkę.

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