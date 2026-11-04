Pierce Brosnan wskazał swojego faworyta do roli nowego Jamesa Bonda

Irlandzki aktor Pierce Brosnan, który wcielił się w rolę Jamesa Bonda w czterech filmach, uznał Calluma Turnera za jednego z godnych kandydatów do roli nowego agenta 007. Według Brosnana dobrze zna twórczość swojego kolegi i uważa, że posiada on wszystkie cechy niezbędne do tej roli.

Aktor przyznał również, że śledzi wiadomości dotyczące przyszłego filmu i, podobnie jak fani serii, oczekuje na oficjalne ogłoszenie nazwiska nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda.

„Teraz jestem po prostu widzem, zwykłym człowiekiem, który z niecierpliwością czeka, by dowiedzieć się, kto wcieli się w tę legendarną rolę w historii kina. Podziwiam wszystkich aktorów, o których obecnie się mówi. Callum Turner – to jeden z tych, z którymi pracowałem, i jest on bardzo dobrym aktorem” – zaznaczył Brosnan.

Dodał, że wszyscy potencjalni kandydaci mają charyzmę, odpowiedni wygląd i wystarczający potencjał aktorski. Sam Brosnan zagrał u boku Turnera w filmie „Jedyny żywy facet w Nowym Jorku”, który miał premierę w 2017 roku.

Według informacji magazynu „Variety” wśród głównych kandydatów do roli agenta 007 wymienia się również Jacka Laudena, znanego z serialu „Kulejące konie”. Prawdopodobnie ostatnie przesłuchania odbywają się już w Londynie. Wcześniej wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Josha O’Connora i Jacoba Elordi.

Na pytanie, co poradziłby następnemu odtwórcy roli Bonda, Brosnan odpowiedział:

„Ktokolwiek otrzyma tę rolę, życzę mu wszystkiego najlepszego, siły i odwagi. Trudno powiedzieć, kto to dokładnie będzie, ale z niecierpliwością czekam na ogłoszenie nowego Jamesa Bonda”.

Osobno aktor skomentował wybór Denisa Villeneuve’a, znanego z filmów „Diuna”, na reżysera kolejnej części serii. Brosnan jest przekonany, że jego podejście do kręcenia filmów może sprawić, że nowy film będzie wyjątkowy.

„Myślę, że będziemy pod wrażeniem. Villeneuve to reżyser z własną wizją. Jego praca z kamerą i sposób opowiadania historii robią ogromne wrażenie. Myślę, że to będzie naprawdę wspaniały film” – powiedział.

Przypomnijmy, że Pierce Brosnan wcielał się w rolę Jamesa Bonda w latach 1995–2002. W tym czasie zagrał w czterech filmach z serii, po czym zastąpił go Daniel Craig.

Źródło: Variety.

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