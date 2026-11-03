We Francji pisarz Philippe Jaenada został laureatem Nagrody Goncourtów za powieść L’Inconnue du quai de Javel — literackie śledztwo w sprawie niewyjaśnionego zabójstwa 29-letniej Louise Canso w 1949 roku. Poinformował o tym The Guardian.

Historia Louise Canso

Canso pochodziła z Bretanii i w wieku 16 lat opuściła region, aby pracować jako pokojówka. Później została modelką artysty Jeana-Louisa Boussingaulta, który przedstawił ją innym paryskim malarzom i rzeźbiarzom. Ze względu na popularność wśród artystów Montparnasse nazywano ją „kobietą ze stu portretów”.

Ciało Canso znaleziono 7 września 1949 roku, jednak policji nigdy nie udało się ustalić tożsamości zabójcy. W pierwotnym, 300-stronicowym raporcie policyjnym opisano ją jako kobietę „wątpliwej reputacji”, a ówczesne gazety sugerowały, że mogła być prostytutką lub osobą uzależnioną od narkotyków.

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Powieść o dawnej sprawie

W liczącej 530 stron książce Jaenada próbuje skorygować zniekształcony obraz ofiary. Autor przedstawia wersję dotyczącą imienia zabójcy i ze współczuciem portretuje Canso. Le Monde zauważył, że pisarz włożył znaczny wysiłek w zrozumienie swojej bohaterki, a także wyróżnił humor i „nutę zrzędliwej czułości” powieści.

To 13. powieść Jaenady i jego pierwsze zwycięstwo po czterech wcześniejszych nominacjach do krótkiej listy Nagrody Goncourtów. Pracując nad książką, autor czytał i ponownie czytał 74 z 75 powieści Georges’a Simenona z serii o inspektorze Maigrecie, szefie brygady kryminalnej w Paryżu lat 40. XX wieku.

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