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Wiadomości Kultura

Zmarł mangaka Tetsuya Chiba, autor Ashita no Joe — The Japan Times

Fedir Krysztowski 27 października 2026 06:06
Zmarł mangaka Tetsuya Chiba, autor Ashita no Joe — The Japan Times

W Japonii w wieku 87 lat zmarł mangaka Tetsuya Chiba, najbardziej znany jako autor dramatu bokserskiego Ashita no Joe. O śmierci artysty we wtorek poinformowały media, pisze The Japan Times.

Droga twórcza

Tetsuya Chiba urodził się w Tokio w 1939 roku. Zadebiutował w magazynie w 1958 roku utworem Butokai no Shojo, a w 1968 roku rozpoczął serializację Ashita no Joe.

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Głównym bohaterem Ashita no Joe jest Joe Yabuki — outsider w boksie. Ta historia pomogła ugruntować mangę sportową jako ważny gatunek. Chiba stworzył także poświęconą sumo serię Notari Matsutaro.

Order Kultury

W 2024 roku Chiba został pierwszym mangaką, który otrzymał Order Kultury — jedno z najwyższych odznaczeń kulturalnych Japonii. Źródło nazywa go jednym z najsłynniejszych autorów mangi dzięki takim dziełom jak Ashita no Joe.

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