Ukraińska prezenterka telewizyjna Svitlana Ryzhuk zmarła w wieku 40 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Widzowie znali ją jako prowadzącą poranny program „Pidym” oraz prognozę pogody na kanale „Novy”.

„Odeszła moja ukochana Svitlana Ryzhuk. Była dla mnie całym światem. Była wyjątkową osobą. Jej głos hipnotyzował, jej słowa inspirowały, jej uroda oczarowywała, a jej intelekt zadziwiał. Svitlana była osobą swojego pokolenia, prawdziwą Ukrainką, patriotką. Była dla mnie przyjaciółką i żoną, ukochaną, muzą, moją drugą połówką, która uzupełniała mnie we wszystkim” – napisał mąż.

Wiktor Werba podkreślił, że prezenterka telewizyjna walczyła z chorobą do samego końca. Pomimo nieznośnego bólu zachowywała siłę ducha i chęć bronienia prawdy oraz sprawiedliwości. Mąż opowiedział, że był przy żonie i podziwiał jej wytrwałość.

„Przeszła przez niewyobrażalny ból, a w duszy pozostała bojowniczką o prawdę i sprawiedliwość! Na zawsze pozostanie w moim sercu przykładem piękna, kobiecej siły, ukraińskiego słowa oraz światłem, którym dzieliła się z tymi, którzy byli wobec niej szczerzy. Byłem z nią codziennie aż do samego końca, a ona była wdzięczna za przeżyte życie i za ostatnie wspólne lata – spokojna i niesamowicie piękna” – napisał Werba.

Ceremonia pożegnania Svitlany Ryzhuk odbędzie się w jej rodzinnym Łucku. Mąż obiecał podać datę i inne szczegóły później.

O walce prezenterki telewizyjnej z chorobą nowotworową dowiedziano się w 2025 roku. Wcześniej opowiadała, że diagnozę „rak piersi z przerzutami do wątroby i kości” postawiono jej jeszcze w 2024 roku. Przez pewien czas Ryzhuk przechodziła leczenie w Niemczech.

Wówczas prezenterka przyznała, że starała się znaleźć szczególny sens w tej próbie, przez którą musiała przejść.

„Czasami wydaje mi się, że zachorowałam po to, by zobaczyć, jak wielu ludzi na świecie żyje w bólu, z chorobami i strasznymi próbami. Jakby celowo odczuwam to, co inni w podobnej sytuacji, aby jeszcze głębiej zrozumieć całą ulotność tego życia. Aby z bliska zobaczyć cały ból, proces leczenia, różnych ludzi – mężczyzn, kobiety, dziadków i babcie, którzy zmuszeni są dożywać starości w znacznie trudniejszych warunkach, dzieci, które są jeszcze zupełnie małe, a już niszczą swój organizm chemikaliami” — pisała Svitlana.

Pod koniec października prezenterka telewizyjna poinformowała w mediach społecznościowych, że przebywa w szpitalu pod opieką lekarzy w stanie krytycznym. Zwracała się o pomoc finansową, oferując w zamian, w razie potrzeby, przewodniki dotyczące doskonalenia przemówień i wystąpień dla przedsiębiorców, a także porady dotyczące emigracji z Ukrainy.

Wcześniej Ryzhuk opowiadała również, że ciężko znosi chemioterapię. W szczególności z powodu leczenia bardzo wysychały jej błony śluzowe, drętwiały palce rąk i nóg. Czasami prezenterce trudno było chodzić, a nawet wstać z łóżka. Choroba i agresywne leczenie pochłaniały z niej wiele sił.

Svitlana Ryzhuk urodziła się 10 czerwca 1986 roku w Łucku. Wyższe wykształcenie zdobyła na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, gdzie studiowała na wydziale dziennikarstwa międzynarodowego.

Pierwsze doświadczenie zawodowe prezenterka zdobyła w lokalnej telewizji. Później zaproszono ją do pracy w „Nowym Kanale”. To właśnie tam Svitlana stała się znana szerokiej publiczności: prowadziła prognozę pogody oraz popularny poranny program „Pidjom”.

W życiu prywatnym Ryzhuk była żoną ukraińskiego muzyka Wiktora Werby. Małżonkowie mieli córkę — w 2021 roku prezenterka po raz pierwszy została mamą.

O śmierci dziennikarki poinformował jej mąż – piosenkarz i kompozytor Wiktor Werba – na swoim profilu na Facebooku.

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