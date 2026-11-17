29-letni Joseph Baena, pozamałżeński syn Arnolda Schwarzeneggera, opublikował na Instagramie zdjęcia ze swoją matką, Mildred Patricią Baeną.

Kobieta odwiedziła syna na kolacji. Joseph pokazał, jak przygotowywał dla niej stek z sosem grzybowym i ziemniakami, a także sfotografował matkę przy stole.

Związek Schwarzeneggera z Baeną stał się w swoim czasie przyczyną rozpadu jego wieloletniego małżeństwa.

29-letni Joseph Baena, pozamałżeński syn hollywoodzkiego aktora Arnolda Schwarzeneggera, zajął piąte miejsce w kategorii Classic Physique Open podczas zawodów INBA PNBA Pro/Am World Cup w Kalifornii.

Katherine Schwarzenegger udostępniła wzruszające rodzinne zdjęcia z okazji urodzin swojego ojca – hollywoodzkiego aktora Arnolda Schwarzeneggera. Córka gwiazdy złożyła mu życzenia z okazji 79. urodzin i pokazała rzadkie zdjęcia z rodzinnego archiwum.

Starsza córka Arnolda Schwarzeneggera, pisarka Catherine Schwarzenegger, urodziła trzecie dziecko.

Reżyser filmu „Terminator: Przeznaczenie”, Tim Miller, zrezygnował z wykorzystania technologii cyfrowych w celu odmłodzenia Arnolda Schwarzeneggera w filmie.

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