Radiodyktać jedności narodowej 2026: które ukraińskie gwiazdy dołączyły do flashmobu

W poniedziałek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej. Do tego językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele świata kultury i show-biznesu. Gwiazdy udostępniły zdjęcia i filmy, na których pokazały, jak pisały dyktando.

Iwan Lulenow i EL Kravczuk

Ukraiński piosenkarz pochodzenia mołdawskiego napisał swój pierwszy radiowy dyktando jedności narodowej. Artysta pojawił się wraz z innymi artystami podczas transmisji. „Zgadnijcie, gdzie jestem. Po raz pierwszy piszę dyktando po ukraińsku! Siedziałem przy pierwszej ławce” – napisał piosenkarz w sieci.

Piosenkarz EL Kravczuk, którego prawdziwe imię brzmi Andrij Ostapenko, siedział przy tej samej ławce co Iwan Ljułenow podczas dyktanda radiowego. Artysta również wziął udział w pisaniu ogólnoukraińskiego dyktanda.

Serhij Martyniuk

Piosenkarz i żołnierz Siergiej Martyniuk również pojawił się w transmisji z dyktanda radiowego i udostępnił zdjęcia z flashmobu.

Włodzimierz Raszczuk

Aktor i żołnierz Wołodymyr Raszczuk wziął udział w dyktandzie radiowym wraz z żołnierzami. Aktor pokazał swoje dyktando i udostępnił zdjęcia w mediach społecznościowych. Wraz z nim pojawiła się aktorka Daria Trygubowa.

W transmisji z dyktanda radiowego pojawiła się również piosenkarka Leleka, która w tym roku reprezentowała Ukrainę na Eurowizji, weteran i były bohater programu „Kawaler” Oleksandr Teren, blogerka i prowadząca program „Fabryka gwiazd” Dasza Kubik, a także szef kuchni Jewgienij Klopotenko.

Wśród gwiazd biorących udział w dyktandzie radiowym znaleźli się również aktorzy Pawło Tekuczew i Jewgienij Nyszczuk, reżyser Ołeksij Komarowski, a także prezenterzy Anatolij Anatolicz, Jefim Konstantinowski i Kostantyn Grubicz.

Na swoich profilach w mediach społecznościowych inni aktorzy również udostępnili zdjęcia, na których widać, jak pisali dyktando radiowe. Wśród nich – piosenkarka Anna Trincher, aktor-wojownik Włodzimierz Raszczuk, aktorka Daria Tregubowa, prezenterka telewizyjna Mariczka Padalko, tancerka Olena Shoptenko i inni.

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