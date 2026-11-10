Ramina Eskhakzay opowiedziała, kiedy planuje ślub ze swoim ukochanym, który jest żołnierzem

Ukraińska dziennikarka Ramina Eskhakzay, która latem ogłosiła zaręczyny ze swoim ukochanym – żołnierzem, opowiedziała o planach dotyczących ślubu. Gwiazda przyznała, że na razie nie zdecydowała się jeszcze na formę uroczystości i nawet nie rozpoczęła przygotowań. Jednocześnie para omówiła już prawdopodobny termin ślubu, biorąc pod uwagę służbę narzeczonego.

Przypomniała również romantyczne oświadczyny nad oceanem, które miały miejsce podczas wspólnych wakacji pary.

Rozmówczyni przyznała, że domyślała się, iż podczas podróży może dojść do oświadczyn. Jak powiedziała, ukochany z wyprzedzeniem dawał do zrozumienia, że jest gotowy na ten ważny krok w związku.

„Spodziewałam się, że otrzymam oświadczyny, ponieważ mój obecny narzeczony powiedział, że jest gotowy, pełen energii i czeka na odpowiedni moment. Kiedy podczas jego urlopu byliśmy na wypoczynku, myślałam, że poprosi mnie o rękę po 2,5 roku bycia razem” – opowiedziała Ramina.

Początkowo oświadczyny nie doszły do skutku, mimo że para spędziła dzień na wybrzeżu. Wtedy Eschakzaj doszła do wniosku, że ukochany być może zmienił zdanie. Jednak kilka dni później zorganizował romantyczną kolację nad oceanem i poprosił ją, by podeszła bliżej wody.

„Tego dnia spacerowaliśmy wzdłuż brzegu, a wieczór już zapadał. A on jakoś nie oświadczył mi się. Pomyślałam: no cóż, pewnie już nie będzie. A po kilku dniach zorganizował kolację nad oceanem i już, kiedy dobrze się najedliśmy, zaprosił mnie, żebym podeszła bliżej brzegu.

Było już ciemno, a on wyjął ten pierścionek, który ledwo udało mi się wsunąć na palec, bo był spuchnięty od obfitego posiłku i słońca. Ale przede wszystkim szczerze cieszyłam się z jego powodu, a nie z powodu siebie. Bo ten człowiek się odważył, starał się i tak wszystko zorganizował” – opowiedziała celebrytka.

Na pytanie, czy nie martwi się tym, że po zaręczynach para może w końcu nie dojść do ślubu, Eschakzai odpowiedziała z humorem. Żartowała, że uwielbia pierścionki i nie ma nic przeciwko zebraniu ich całej kolekcji.

Jednocześnie rozmówczyni wspomniała historię swojej matki, która otrzymała oświadczyny siedem razy, zanim zgodziła się wyjść za mąż.

„Ale moja mama powiedziała mi, że otrzymywała oświadczyny siedem razy, zanim się zgodziła. Cóż, mam nadzieję, że jednak dojdzie do ślubu. Chociaż, szczerze mówiąc, tak bardzo nie mam ochoty tego wszystkiego organizować. Trzeba zlecić to innym, powiedzieć, jak chcesz, a ja na razie nie wiem, jak chcę” – wyznała z uśmiechem Ramina.

Według słów gwiazdy nie ma ona na razie jasnego wyobrażenia o przyszłej ceremonii i nie zajęła się jeszcze kwestiami organizacyjnymi.

Zakochani rozmawiali już o możliwych terminach ślubu. Głównym warunkiem jest wybranie okresu, w którym narzeczony będzie mógł oderwać się od służby wojskowej. Ramina wyjaśniła, że para bierze pod uwagę sytuację na froncie i stara się znaleźć czas, kiedy ryzyko aktywnych działań wojennych będzie mniejsze.

„Rozmawialiśmy o tym, że powinien to być okres, w którym prawdopodobieństwo ataku wroga będzie mniejsze i nie będzie działań szturmowych z naszej strony. Oznacza to, że najprawdopodobniej będzie to okres zimowy.

Ponieważ nie będziemy w stanie przygotować się na tę zimę, będziemy przygotowywać się na sezon 2027–2028. Ale szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego ślubu. Zdjęcia na tle śniegu”.

Najprawdopodobniej więc Ramina Eskhakzay i jej wybraniec planują ślub na sezon zimowy 2027–2028. Jednak para nie ustaliła jeszcze ostatecznej daty ani formatu uroczystości.

O tym 34-letnia Ramina opowiedziała w komentarzu dla projektu „Tur Zirkami”.

Wcześniej ukraińska dziennikarka i blogerka Ramina Eskhakzay opowiedziała o wynikach odchudzania, trudnościach z utrzymaniem formy oraz wahaniach wagi. Od sierpnia 34-letniej celebrytce udało się zrzucić około trzech kilogramów i po raz pierwszy od półtora roku zobaczyć na wadze liczbę 57. Jednocześnie przyznała, że z powodu trudności rozważała nawet zastrzyki odchudzające, ale ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu.

Dziennikarka Ramina Eskhakzay poinformowała, że schudła 4 kilogramy i opublikowała na Instagramie zdjęcie „przed i po”. Jak twierdzi, osiągnięcie tego wyniku nie przyszło jej łatwo.

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