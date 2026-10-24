Raperka Alyona Alyona przyznała, że poddała się operacji bariatrycznej

Ukraińska raperka Alyona Alyona poinformowała, że przeszła operację bariatryczną mającą na celu mechaniczne zmniejszenie objętości żołądka. Artystka przez długi czas próbowała schudnąć, stosując różne metody, i odkładała decyzję o zabiegu chirurgicznym, jednak w końcu zdecydowała się na ten krok.

Opublikowała film z sali szpitalnej, nagrany tuż przed operacją, i wyjaśniła, co skłoniło ją do podjęcia takiej decyzji.

Według Alyony Alyony, do podjęcia ostatecznej decyzji o operacji pomogło jej doświadczenie przyjaciółki. Po operacji bariatrycznej kobieta schudła ze 140 do 70 kilogramów i od wielu lat utrzymuje tę wagę. Raperka miała okazję obserwować jej stan, ocenić wynik i, rozważając wszystkie niuanse, zgodziła się na zabieg.

„Uważam, że jeśli ktoś puka, to drzwi się przed nim otwierają. Wielokrotnie pokazywałam na Instagramie moje sposoby na odchudzanie poprzez sport i różne inne metody. Dzieliłam się nawet tym, jak robiłam zastrzyki i do czego mnie one doprowadziły, oraz że nie jest to panaceum. Rozumiem, że to (operacja – red.) również może nie być panaceum, ale mimo wszystko, jeśli daje pożądany efekt. Sto razy w wywiadach mówiłam, że chciałabym ważyć 80 kg” – opowiedziała gwiazda.

Analizując swoje wcześniejsze doświadczenia, artystka doszła do wniosku, że aby schudnąć bez interwencji chirurgicznej, musiałaby praktycznie zrezygnować z kariery i poświęcić życie walce z nadwagą.

Na jej decyzję wpłynęły utrwalone nawyki, napięty harmonogram pracy oraz zaburzenia neurobiologiczne. Raperka zaznaczyła, że przez lata odkładała operację, mimo że lekarze wielokrotnie radzili jej rozważyć tę opcję.

„Przez wiele lat odmawiałam tej operacji. Chociaż wielu lekarzy mówiło mi, że to twoje wyjście, twoja pigułka w czekoladzie, że tak powiem. W związku z tym stosuję mechaniczne środki, które nie pozwolą mi przybrać jeszcze większej wagi, przejadania się i tak dalej. Dla mnie bardzo ważne jest, by pracować nad sobą, rozwijać się, zmieniać i być przykładem. Wybieram tę drogę. Nie obchodzi mnie, czy ktoś mnie potępi, zdewaluuje czy zaprzeczy. To moja droga” – podkreśliła raperka.

W ten sposób Alyona Alyona zdecydowała się skorzystać z metody chirurgicznej, aby kontrolować wagę, mając jednocześnie świadomość, że operacja niekoniecznie będzie uniwersalnym rozwiązaniem wszystkich problemów.

W przeddzień wyjaśnienia przyczyn hospitalizacji artystka opublikowała już zdjęcie ze szpitala. Na zdjęciu Alyona Alyona była pod kroplówką, a swój stan skomentowała enigmatycznym zdaniem: „No cóż, będę żyła”.

Później raperka ujawniła, co dokładnie było przyczyną jej pobytu w placówce medycznej, i opowiedziała o operacji bariatrycznej.

O swojej decyzji gwiazda opowiedziała na Instagramie.

Przypomnijmy, że piosenka ukraińskich wokalistek Jerry Heil i alyona alyona „Teresa&Maria”, z którą reprezentowały Ukrainę na Eurowizji 2024, przekroczyła próg 1 mld odtworzeń.

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