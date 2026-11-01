W Australii Lex, córka perkusisty i autora piosenek zespołu Midnight Oil Roba Hirsta, ukończyła pracę nad jego książką World is Almost at Peace: A Lifetime of Songwriting for Midnight Oil and More. W chwili śmierci muzyka na raka trzustki w styczniu rękopis był gotowy w około 85%, podaje ABC News.

Praca nad rękopisem

Według Lex Hirst, około miesiąca po śmierci ojca wróciła do pracy i skupiła się na przygotowaniu książki. Rodzina, przyjaciele i inni muzycy pomogli uzupełnić luki, które pozostały w tekście.

Rob Hirst pracował nad publikacją przez dwa lata, jednocześnie zmagając się z chorobą. Jak powiedziała jego córka, do rozpoczęcia tego projektu zachęciła go żona, Leslie Holland. Muzyk chciał, aby książka dotyczyła przede wszystkim jego pracy jako autora piosenek, a nie gry na perkusji.

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Piosenki i współautorzy

Książka kolejno opowiada o twórczym życiu Hirsta poprzez wszystkie ukończone i nagrane kompozycje z jego katalogu. Obejmuje jego wczesne próby pisania tekstów, pracę nad piosenkami Midnight Oil, w tym Beds Are Burning i Read About It, a także projekty Ghostwriters i Backsliders.

W publikacji piosenki są ułożone chronologicznie i uzupełnione notatkami oraz innymi materiałami. Zastosowano w niej także kolory do oznaczenia wkładu poszczególnych autorów w wersy, rymy, a nawet słowa kompozycji Midnight Oil — samego Hirsta, Jima Moginiego i Petera Garretta.

Książkę zamyka ostatnia piosenka Hirsta, An Upwelling, która nigdy nie została nagrana. Według Lex Hirst jej ojciec pracował nad nią aż do śmierci i pozostawił obok tekstu akordy, ponieważ podobała mu się myśl, że inna osoba będzie mogła kontynuować tę kompozycję.

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