Powieść A Court of Splintered Harmony amerykańskiej pisarki Sarah J. Maas stała się najszybciej sprzedającą się książką w gatunku fantasy dla dorosłych w Wielkiej Brytanii od początku prowadzenia dokładnych danych w 1998 roku. Od dnia premiery, 27 października, do 31 października w kraju sprzedano 188 914 egzemplarzy książki.

Rekordowa sprzedaż

Jak podaje The Guardian, dane dotyczące sprzedaży przekazała NielsenIQ BookData. Książka stała się również najszybciej sprzedającą się powieścią w twardej oprawie od czasu premiery Inferno Dana Browna: w 2013 roku powieść ta sprzedała się w nakładzie 229 tys. egzemplarzy w pierwszym tygodniu.

Poprzedni rekord wśród fantasy dla dorosłych należał do powieści Onyx Storm Rebekki Yarros, która w styczniu 2025 roku sprzedała 155 141 egzemplarzy w tygodniu debiutu. Wydawnictwo Bloomsbury oświadczyło również, że A Court of Splintered Harmony osiągnęła najwyższy tygodniowy wynik sprzedaży wśród całej beletrystyki dla dorosłych w Wielkiej Brytanii od premiery Go Set a Watchman Harper Lee w 2015 roku.

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Powrót do serii

A Court of Splintered Harmony to szósta książka cyklu A Court of Thorns and Roses, do którego Maas nie wracała przez ponad pięć lat. Powieść od razu znalazła się na szczycie ogólnego brytyjskiego zestawienia książek — po raz trzeci pisarka zajęła pierwsze miejsce. Jej poprzedni lider listy, House of Flame and Shadow z serii Crescent City, sprzedał 44 761 egzemplarzy w pierwszym tygodniu w styczniu 2024 roku.

Według Bloomsbury, zamówienia przedpremierowe i sprzedaż w pierwszym dniu w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii zapewniły nowej książce 1,7 mln egzemplarzy anglojęzycznych wydań drukowanych i elektronicznych. Do wyliczeń nie wchodzą audiobooki ani tłumaczenia. Łączna światowa sprzedaż anglojęzycznych książek Maas ze wszystkich jej serii przekroczyła 100 mln egzemplarzy.

Przed premierą brytyjskie księgarnie organizowały imprezy i otwierały się o północy. Sieć Waterstones przeprowadziła 60 nocnych wydarzeń inaugurujących sprzedaż, a także zorganizowała 80 wcześniejszych otwarć i imprez w dniu premiery powieści.

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