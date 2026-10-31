Nadszedł najbardziej mistyczny dzień w roku. Halloween to święto, które ma już ponad dwa tysiące lat. Wszystko zaczęło się od celtyckiego Samhainu: kończyły się żniwa, rozpoczynała się ciemna połowa roku, kiedy granica między światem żywych a zmarłych stawała się bardzo cienka. Był to czas oddawania czci przodkom i akceptacji ciemności jako naturalnej części cyklu życia. Od tamtego czasu święto to przeszło długą drogę i dotarło aż do dzisiejszych czasów: amerykańskich cukierków, dyń i hollywoodzkich horrorów.

Jeśli szukaliście czegoś ciekawego i tematycznego do obejrzenia w tych dniach, nie tracąc przy tym ostatnich komórek nerwowych — redakcja UA.News przygotowała właśnie taki zestaw. Mroczne bajki, przytulna mistyka i odrobina tego, co z zaświatów – dokładnie tyle, ile trzeba. Lista propozycji na Halloween 2026 – w naszym artykule.

„Senna Dolina” (Sleepy Hollow)

Rok premiery: 1999

Gatunek: gotycki kryminał, horror, fantasy, dramat

Ocena IMDb: 7,3/10

W rolach głównych: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon, Christopher Walken, Casper Van Dien

Akcja rozgrywa się w 1799 roku. Młody i uparty nowojorski konstabli Ichabod Crane próbuje wprowadzić do praktyki sądowej podejście naukowe: sekcje zwłok i logikę zamiast tortur i arbitralnych wyroków. Aby pozbyć się tego ekscentrycznego racjonalisty, konserwatywne przełożone wysyłają go na północ, do odizolowanej holenderskiej osady Sonna Lośna, gdzie dochodzi do serii przerażających morderstw. Miejscowi są przekonani, że to zemsta powstałego z grobu heskiego kawalerzysty – Krwawego Jeźdźca bez głowy. Crane odrzuca mistykę jako przesądy zapomnianego miasteczka. Jednak zetknięcie się z zaświatową furią zmusza go do zwątpienia we własne przekonania…

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„Koralina w świecie koszmarów” (Coraline)

Rok premiery: 2009

Gatunek: mroczna fantastyka, animacja, dramat, film familijny, thriller

Ocena IMDb: 7,8/10

W rolach głównych (głosy): Dakota Fanning, Terry Getcher, John Hodge, Kit David, Robert Bailey

Ciekawska i samotna dziewczynka Koralina wraz z wiecznie zajęci rodzicami przeprowadza się do dziwnego, starego domu o nazwie „Różowy Pałac”. Nudząc się z powodu braku uwagi dorosłych i przyjaciół, odkrywa zaklejone tapetą małe sekretne drzwi, prowadzące do Innego Świata. Tam wszystko wydaje się idealne: dom jest bardziej kolorowy, jedzenie niesamowicie smaczne, a Inna mama i Inny tata są gotowi bawić córkę w każdej chwili. Jedyną przerażającą różnicą u nowych rodziców są błyszczące czarne guziki zamiast oczu. Bardzo szybko iluzja troski zamienia się w pułapkę, w której ceną fałszywego szczęścia staje się własna dusza…

Każdy najmniejszy szczegół na ekranie został stworzony na żywo: miniaturowe sweterki, czapeczki i rękawiczki dla bohaterów zostały ręcznie wykonane na malutkich drutach przez specjalnie zatrudnioną rzemieślniczkę. Aby natomiast oddać najsubtelniejsze emocje głównej bohaterki, ekipa wydrukowała na drukarkach 3D ponad 15 tysięcy wymiennych elementów twarzy, które można było łączyć ze sobą, tworząc ponad 200 tysięcy unikalnych mimicznych wyrazów.

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„Hokus pokus” (Hocus Pocus)

Rok premiery: 1993

Gatunek: komedia, miejska fantastyka, film familijny

Ocena IMDb: 6,9/10

W rolach głównych: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy, Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw

Nastolatek Max Dennison, który właśnie przeprowadził się ze słonecznej Kalifornii do owianego legendami Salem, sceptycznie podchodzi do lokalnych mitów o czarownicach i magii. Chcąc zaimponować uroczej koleżance z klasy, Allison, i rozbawić swoją młodszą siostrę, Deni, w noc Halloween, zapala Czarną Świecę w opuszczonym domu sióstr Sanderson. Niewinna psota nieoczekiwanie znosi 300-letnią klątwę i przywraca do życia podstępne trio czarownic – Winifred, Sarę i Mary, które pragną wyssać siły życiowe dzieci z miasta, by odzyskać wieczną młodość. Teraz uczniowie wraz z zaczarowanym, nieśmiertelnym czarnym kotem Binkym będą musieli przetrwać szaloną noc pełną niebezpieczeństw, aby powstrzymać złoczyńczynie przed wschodem słońca.

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„Karmazynowy szczyt” (Crimson Peak)

Rok premiery: 2015

Gatunek: romans gotycki, kryminał, dramat, mistyka

Ocena IMDb: 6,5/10

W rolach głównych: Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Charlie Hunnam

Po połączeniu losów z tajemniczym baronetem Thomasem Sharпом młoda Amerykanka Edith Cushing przekracza próg jego rodzinnej posiadłości w Anglii, gdzie wita ich milcząca siostra męża, Lucille. Zaniedbana rezydencja toczy swoje własne, przerażające życie: przez jej zniszczone stropy sączy się szkarłatna glina, strasznie przypominająca świeżą krew, a po ciemnych korytarzach krążą niespokojne duchy przeszłości. Pragnąc rozwikłać splot fatalnych tajemnic tej dziwnej rodziny, bohaterka wkracza na niebezpieczną ścieżkę śledztwa, gdzie za znakami z zaświatów kryje się znacznie straszniejsza prawda o żywych ludziach…

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„ParaNorman” (ParaNorman)

Rok premiery: 2012

Gatunek: animacja, mistyka, komedia, przygoda, film familijny

Ocena IMDb: 7,0/10

W rolach głównych (głosy): Cody Smith-McPhee, Anna Kendrick, Casey Affleck, Christopher Mintz-Plasse, Leslie Mann

Jedenastoletni Norman Babcock mieszka w małym miasteczku Blit Hollow i posiada wyjątkowy dar: widzi duchy i potrafi swobodnie się z nimi porozumiewać. Z powodu tej cechy rodzina uważa go za dziwaka, a koledzy z klasy go prześladują. Jedynymi, którzy naprawdę rozumieją Normana, są duch jego zmarłej babci oraz wiecznie pogodny optymista Neil. Gdy jednak 300-letnia klątwa straconych czarownic budzi się do życia, a miasteczko zalewają zombie powstałe z grobów, okazuje się, że przed zagładą mieszkańców może uratować tylko ten, kogo uważali za wyrzutka. Norman będzie musiał zgłębić prawdziwą istotę starożytnej tragedii, w której prawdziwymi potworami często okazują się nie umarli, ale żywi ludzie, ogarnięci ślepym strachem i przesądami.

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„Mroczne cienie” (Dark Shadows)

Rok premiery: 2012

Gatunek: komedia, miejska fantastyka, gotyk, horror

Ocena IMDb: 6,2/10

W rolach głównych: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Chloë Grace Moretz

W XVIII wieku bogaty szlachcic Barnabas Collins łamie serce służącej Angeliki Bouchard, która okazuje się potężną czarownicą. W ramach zemsty zamienia go w wampira i chowa żywcem w trumnie. Dwa stulecia później, w odległym 1972 roku, robotnicy budowlani przypadkowo uwalniają Barnabasa. Po powrocie do niegdyś okazałej rodzinnej posiadłości widzi upadek imperium rybnego swoich przodków i potomków – grupę przygnębionych dziwaków, pogrążonych w rodzinnych tajemnicach. Aby przywrócić rodzinie dawną chwałę, dystyngowany wampir musi dostosować się do epoki hipisów, neonów i rock and rolla, a jednocześnie stawić czoła nieśmiertelnej Angelice, która obecnie kontroluje całe miasto.

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„Dom dziwnych dzieci panny Peregrine” (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children)

Rok premiery: 2016

Gatunek: fantasy, przygoda, dramat, thriller

Ocena IMDb: 6,7/10

W rolach głównych: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Ella Purnell

Szesnastoletni Jake dorastał, słuchając niesamowitych opowieści swojego dziadka o schronisku dla dzieci o niezwykłych zdolnościach, położonym na odległej walijskiej wyspie. Po tajemniczej śmierci dziadka chłopak wyrusza w tę stronę i niespodziewanie trafia do pętli czasowej, w której zawsze panuje jesień 1943 roku. Schroniskiem tym kieruje surowa, ale troskliwa panna Sapsan — kobieta zdolna do przemiany w ptaka i panowania nad czasem. Jake poznaje „dziwne dzieci” – mieszkańców domu – i dowiaduje się, że spokój tego bezpiecznego schronienia jest zagrożony przez potwory zwane „pustkami”.

Film powstał na podstawie bestsellera Ransoma Riggsa, którego książka zrodziła się z prawdziwych, vintage’owych fotografii dziwacznych dzieci, zakupionych przez pisarza na pchlich targach.

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„Frankenweenie” (Frankenweenie)

Rok premiery: 2012

Gatunek: animacja, science fiction, komedia, horror, film familijny

Ocena IMDb: 6,9/10

W rolach głównych (głosy): Charlie Tahan, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Martin Short, Martin Landau

Młody wynalazca i samotnik Victor Frankenstein spędza cały swój wolny czas w towarzystwie swojego jedynego i najwierniejszego przyjaciela – psa Sparkiego, kręcąc z nim amatorskie filmy o potworach na strychu. Kiedy ukochany bulterier ginie tragicznie pod kołami samochodu, chłopiec nie chce pogodzić się z tą nieodwracalną stratą i postanawia rzucić wyzwanie samej śmierci. Korzystając z wiedzy ekscentrycznego nauczyciela fizyki oraz z mocy burzy z piorunami, Victor ożywia swojego pupila w domowym laboratorium. Zszyty z kawałków czworonóg wraca do domu, ale ukrycie tego żywego cudu w małym prowincjonalnym miasteczku okazuje się niemożliwe. Podglądając sekret chłopca, koledzy z klasy próbują ożywić swoje zmarłe zwierzęta, co prowadzi do zabawnego i niebezpiecznego chaosu.

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„Goosebumps”

Rok premiery: 2015

Gatunek: komedia, fantasy, przygoda, horror

Ocena IMDb: 6,3/10

W rolach głównych: Jack Black, Dylan Minnette, Odeadeya Rush, Ryan Lee, Amy Ryan

Nastolatek Zack przeprowadza się z hałaśliwego Nowego Jorku do spokojnego prowincjonalnego miasteczka Madison i poznaje uroczą sąsiadkę Hannę. Jej ojciec to niezwykle zamknięty w sobie i samotniczy mężczyzna, który okazuje się kultowym autorem dziecięcych książek grozy. Wkrótce Zak przypadkowo odkrywa jeden z zamkniętych oryginalnych rękopisów pisarza i wypuszcza w prawdziwy świat prawdziwego potwora. Książka po książce na wolność przedostają się wszystkie potwory miejskiego folkloru – od człowieka śnieżnego po armię ożywionych krasnali ogrodowych i złowrogą, gadającą lalkę-brzuchaczkę o imieniu Slepi. Bohaterowie będą musieli sprowadzić wszystkie stworzenia z powrotem pod okładki, zanim miasteczko pogrąży się ostatecznie w chaosie.

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