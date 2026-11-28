Do kalendarzowej zimy pozostało już tylko kilka dni. I choć śnieg pojawił się już w większości ukraińskich miast, to jednak prawdziwy zimowy nastrój tworzymy sobie sami. Ciepły koc, filiżanka kakao z piankami marshmallow, girlanda – pozostaje tylko wybrać film. Abyście nie tracili czasu na szukanie filmu, zrobiliśmy to za was. Możecie więc już teraz rozpocząć domową sesję filmową.

Serwis UA.News przygotował zestawienie ciekawych filmów, które tworzą czarujący zimowy nastrój: od rozgrzewającej komedii romantycznej po nieco przerażającą świąteczną bajkę. Co obejrzeć w najbliższe wieczory — więcej szczegółów w naszym artykule. Wybierajcie według nastroju!

„Scrooge i duchy Bożego Narodzenia” (Ebenezer: A Christmas Carol)

Rok premiery: 2026

Gatunek: gotyckie fantasy, dramat

Ocena IMDb: 7,2

W rolach głównych: Johnny Depp, Rupert Grint, Ian McKellen, Daisy Ridley, Sam Claflin

Nowa amerykańska ekranizacja „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Wciągająca atmosfera zimy w jej najmroczniejszym, najbardziej klimatycznym wydaniu. Wiktoriański Londyn, mgła nad ulicami, świece w zimnych pokojach i skąpy lichwiarz Scrooge, do którego w bożonarodzeniową noc przybywają trzy duchy. Nie przyszły one bez powodu, ale z propozycją: skąpy Skruż ma szansę na odkupienie. Co ciekawe, zdjęcia kręcono w prawdziwych lokalizacjach w Londynie i Dublinie, dzięki czemu atmosfera filmu jest naprawdę niesamowita. Jeśli więc macie ochotę na gotycką zimę i niezrównanego Johnny’ego Deppa, który po długich latach ciszy z wielkim rozmachem powraca do kina w roli głównej — ten film jest doskonałym wyborem.

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„Strażniczka gwiazd” (Guarding Stars)

Rok premiery: 2026

Gatunek: komedia romantyczna

Ocena IMDb: 6,1

W rolach głównych: Leighton Meester, Jared Padalecki, Andy McDowell

Komedia ma tę samą śnieżną, ozdobioną girlandami atmosferę, dla której właśnie ogląda się takie filmy. Fabuła jest tu dość nietypowa, łamie stereotypy, ponieważ ochroniarzem jest kobieta, a pod jej ochroną znajduje się mężczyzna. I właśnie to stanowi pretekst do wielu komicznych sytuacji.

Ochroniarka Hannah Brooks otrzymuje nowe zlecenie i nowego klienta: gwiazdę filmów akcji Jacka Stapletona, którego nieustannie prześladuje niebezpieczny fan. Aby bliscy aktora nie martwili się o jego bezpieczeństwo, wymyślają przykrywkę: Hannah jest rzekomo jego dziewczyną i razem jadą na święta do rodzinnego miasteczka bohatera. A tam czekają na nich mama Jacka, rodzinne spotkania, rodzinne tradycje i wiele niezręcznych sytuacji. Jak się okazuje, ta wymyślona para wcale nie jest gotowa na dziwne świąteczne tradycje tej rodziny…

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„Świąteczny skok” (Jingle Bell Heist)



Rok premiery: 2025

Gatunek: komedia romantyczna, komedia kryminalna, czarny humor

Ocena IMDb: 5,8

W rolach głównych: Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz

Amerykańska komedia bożonarodzeniowa od Netflixa. Akcja rozgrywa się w Londynie w przeddzień Bożego Narodzenia. Sofia przeprowadziła się do stolicy Wielkiej Brytanii, aby opiekować się mamą, i ledwo wiąże koniec z końcem, pracując na dwóch etatach. Nick naprawia wszystko, co tylko się da, i również żyje od wypłaty do wypłaty. Łączy ich wspólny wróg: właściciel luksusowego domu towarowego, który kiedyś oszukał ich oboje na pieniądze. Postanawiają więc obrabować go w przeddzień Bożego Narodzenia, choć żadne z nich nie jest przestępcą. Bohaterowie muszą również wciągnąć w ten przekręt żonę właściciela. Oprócz zaplanowanego – choć nie do końca udanego – napadu, między bohaterami stopniowo rodzi się sympatią.

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„To Boże Narodzenie” (That Christmas)



Rok premiery: 2024

Gatunek: animacja komputerowa, komedia, film familijny, fantasy

Ocena IMDb: 6,8

Aktorzy podkładający głosy: Brian Cox, Bill Nighy, Fiona Shaw, Jodie Whittaker

Brytyjska animacja opowiadająca o tym, jak w małym, fikcyjnym nadmorskim miasteczku Wellington-on-Sea w hrabstwie Suffolk, w samym środku przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, wybucha największa w historii burza śnieżna. Burza ta z dnia na dzień zmienia plany wszystkich mieszkańców – w tym również Świętego Mikołaja. Tej nocy popełnia on wielki błąd… Fabuła składa się z kilku przeplatających się historii o dzieciach, rodzicach i samotnych dorosłych, a w centrum opowieści znajduje się chłopiec o imieniu Danny, który właśnie przeprowadził się do miasteczka.

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„Śnieżna siostra” (Snøsøsteren)

Rok premiery: 2024

Gatunek: dramat, film familijny, fantasy

Ocena IMDb: 7,0

W rolach głównych: Mudit Gupta, Selina Meyer Hovland, Jan Seljød

Norweska zimowa bajka oparta na książce pod tym samym tytułem autorstwa Mai Lunde i Lisy Aisato, która w Norwegii sprzedała się w nakładzie ponad 250 tysięcy egzemplarzy, a łącznie została wydana w ponad 30 krajach. To film na spokojny wieczór, kiedy ma się ochotę nie tylko na świąteczny nastrój, ale także na ciepłą opowieść o miłości i pamięci.

W centrum opowieści znajduje się chłopiec Julian, który w przeddzień Bożego Narodzenia kończy 11 lat. Rodzina, która przeżyła śmierć córki, jakby zapomniała o świętach i nie ma siły na huczne zabawy. Tymczasem Julian pragnie, by wszyscy znów zaczęli mówić o jego siostrze. Wtedy w jego życiu pojawia się wesoła dziewczynka Hedwiga, a wraz z nią – dziwny dom i tajemniczy staruszek...

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„Klaus” (Klaus)

Rok premiery: 2019

Gatunek: animacja, komedia

Ocena IMDb: 8,2

Aktorzy podkładający głos: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones, Joan Cusack

Hiszpańska animacja rysunkowa opowiadająca o tym, jak małe dobre uczynki topią dawną wrogość. A także o tym, jak powstała postać Świętego Mikołaja.

Rozpieszczony Jesper musi uporządkować pocztę w zamarzniętym północnym miasteczku Smereensburg, gdzie od dawna walczą ze sobą dwa klany i nikt nie przejmuje się listami. Jesper już zamierza się poddać, gdy dowiaduje się o samotnym mistrzu zabawek, Klausie, który mieszka w chatce pośród własnoręcznie wykonanych zabawek. Wtedy wpada na pomysł: każde dziecko, które napisze list do Klausa, otrzyma zabawkę, a to pomoże mu wypełnić normę wyznaczoną przez ojca…

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„Pozostawieni” (The Holdovers)

Rok premiery: 2023

Gatunek: komedia, dramat psychologiczny

Ocena IMDb: 7,9

W rolach głównych: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Davine Joy Randolph

Czasami jest to smutna opowieść o samotności i przyjaźni, ale jednocześnie bardzo ciepła i wrażliwa. Akcja rozgrywa się w połowie grudnia 1970 roku w zamkniętej szkole z internatem „Barton” w Nowej Anglii. Na ferie świąteczne zostają tu trzej: Paul Hanggam — nauczyciel języków klasycznych, którego nie lubią ani uczniowie, ani koledzy, Angus Tally – chłopak, którego nikt nie zabrał do domu, oraz szkolna kucharka Mary Lamb, która po raz pierwszy świętuje Boże Narodzenie po śmierci syna na wojnie w Wietnamie. W ciągu kilku dni spędzonych w szkole, wśród pustych korytarzy, z nieznajomych stają się dziwną, ale prawdziwą rodziną.

Film „Pozostawieni” otrzymał pięć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film i główną rolę męską, a Davine Joy Randolph zdobyła statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Film zdobył również dwie nagrody „Złotego Globu” (Djamatti i Randolph) oraz nagrody BAFTA.

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„Gwałtowna noc” (Violent Night)



Rok premiery: 2022

Gatunek: akcja, czarna komedia

Ocena IMDb: 6,7

W rolach głównych: David Harbour, John Leguizamo, Kam Jigande

W Boże Narodzenie dziewczynka dostaje w prezencie… krótkofalówkę. Ale to nie jest zwykła krótkofalówka: dzięki niej można skontaktować się z prawdziwym Mikołajem! Jednak ten uwielbiany przez wszystkich brodaty dziadek, który przynosi prezenty pod choinkę, nie zawsze jest grzeczny i dobry…

W tym filmie Święty Mikołaj jest pokazany z nietypowej strony. Jest zmęczony życiem, nieco cyniczny, ale też taki sobie „twardy wiking”, który przypadkowo trafia do domu zamożnej rodziny dziewczynki właśnie w momencie napadu. Kiedy złoczyńcy biorą dziecko jako zakładnika, Święty Mikołaj wyciąga swój magiczny młot i urządza im prawdziwe piekło. To wybuchowa mieszanka filmów „Szklana pułapka” i „Sam w domu”, ale przeznaczona dla dorosłych: z czarnym humorem, bójkami i szaloną świąteczną atmosferą.

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