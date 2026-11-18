Słynny obraz holenderskiego malarza Jana van Eycka „Portret małżeństwa Arnolfini”, namalowany w 1434 roku, od dawna budzi różne teorie dotyczące zamysłu artysty. Jednak niedawno pojawiło się nowe wyjaśnienie dotyczące jednego z najbardziej znanych i najbardziej tajemniczych obrazów artysty.

Na pierwszy rzut oka scena przedstawiona na obrazie wydaje się prosta: mężczyzna w czerni i kobieta w zieleni stoją pośrodku luksusowego pokoju, w którym każdy szczegół – meble, pies, ozdoby, pomarańcze – jest rozmieszczony tak, jakby miał podkreślać ich bogactwo.

Media piszą, że dokładniejsze przyjrzenie się geometrii przestrzeni pozwala na jeszcze bardziej zaskakujące spostrzeżenia – nie ma kominka, jak można by się spodziewać, a sufit jest zbyt niski, by realistycznie pomieścić żyrandol, który wciąż wisi nad ich głowami.

Tymczasem wypukłe lustro na tylnej ścianie pokazuje, że nie są sami; do pokoju wchodzą dwie postacie. Mężczyzna w czerni podnosi rękę, najwyraźniej w milczącym geście powitania, a obok jego głowy widnieje duży napis po łacinie: „Jan van Eyck był tu w 1434 roku”.

Spośród wszystkich szczegółów tego dzieła, graniczącego z surrealizmem, najwięcej informacji dostarcza tożsamość tej postaci. Najpopularniejsza teoria pochodzi z XVI wieku, kiedy to zapisy inwentarzowe, w których obraz oznaczono jako „hernoul le fin”, interpretowano jako francuską pisownię „Arnoul fin” lub „Arnolfini” — nazwisko zamożnego włoskiego rodu kupieckiego, który mieszkał i prowadził działalność w Brugii w Belgii, gdzie van Eyck miał swoją pracownię.

Przez wieki wielu historyków sztuki popierało tę interpretację, uznając to dzieło za portret niektórych członków tej rodziny. Niektórzy badacze identyfikują tę postać jako Giovanniego di Arrigo Arnolfini, podczas gdy inni uważają, że jest to wizerunek jego kuzyna, Giovanniego di Nicolao Arnolfini.

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Nowa teoria zmienia perspektywę: kto jest przedstawiony na obrazie van Eycka

Obecnie, gdy National Gallery w Londynie przygotowuje się do otwarcia wystawy „Van Eyck: The Portraits”, nowa teoria dotycząca tego obrazu potencjalnie wywraca jego znaczenie do góry nogami. Historyk sztuki Stefan Kemperdik twierdzi, że obraz ten jest w rzeczywistości autoportretem van Eycka i jego żony. Zwraca uwagę na łaciński napis jako wyraźną formę samoidentyfikacji i sugeruje, że „hernoul le fin” w rzeczywistości można przetłumaczyć jako coś w rodzaju „oszukany oszust”.

Pan Kemperdik twierdzi, że w okresie wczesnej nowożytności obraz ten byłby postrzegany raczej jako nieprzyzwoite dzieło rodzajowe niż jako portret. Skupia się też na figurze w ramie łóżka, którą zidentyfikowano jako św. Małgorzatę, sugerując, że ta kobieta to żona van Eycka, która również nazywała się Małgorzata.

Informację tę podaje magazyn Smithsonian Magazine.

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