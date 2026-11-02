Sienna Miller pojawiła się na imprezie towarzyskiej wraz ze swoim narzeczonym – Daily Mail

Angielska aktorka i modelka Sienna Miller pojawiła się na uroczystej gali firmy Airbnb w Los Angeles w towarzystwie swojego 30-letniego narzeczonego, aktora Oli Greena. Para wspólnie pozowała fotografom na czerwonym dywanie w studiu Milk Studios.

44-letnia gwiazda filmowa pojawiła się publicznie w eleganckiej sukni wieczorowej z odkrytymi ramionami oraz biżuterii marki Tiffany & Co. Dla pary jest to jedno z nielicznych wspólnych wystąpień publicznych, ponieważ starają się nie ujawniać szczegółów swojego życia prywatnego. Wiadomo, że Sienna Miller i Oli Green zaręczyli się latem tego roku po tym, jak w kwietniu urodził się ich syn.

Źródło: Daily Mail.

Brytyjska aktorka Sienna Miller po raz pierwszy pokazała swoje nowo narodzone dziecko, publicznie dzieląc się zdjęciami z macierzyństwa. Stało się to dwa miesiące po tym, jak gwiazda filmu „Snajper” oficjalnie potwierdziła narodziny swojego drugiego wspólnego dziecka z narzeczonym Oli Greenem.

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