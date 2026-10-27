Syn Elizabeth Hurley opublikował zdjęcie z imprezy Eltona Johna w Wenecji

24-letni Damien Hurley, syn brytyjskiej aktorki Elizabeth Hurley, opublikował zdjęcia z uroczystości urodzinowych Davida Furnisha — męża piosenkarza Eltona Johna.

Impreza odbyła się w Wenecji.

Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie Damien pozował z gospodarzami wieczoru, a także z Brooklynem Beckhamem i jego żoną Nikolą Peltz. Wśród gości znaleźli się również projektantka Donatella Versace oraz założycielka marki kosmetycznej Charlotte Tilbury.

Damien nazwał weekend w Wenecji magicznym i podziękował ojcu chrzestnemu za uroczystość. Elton John i David Furnish wychowują dwóch synów — 15-letniego Zachariego i 13-letniego Elijah. Podczas uroczystości chłopcy złożyli ojcu życzenia i przynieśli uroczysty tort.

Znany brytyjski muzyk rockowy, zdobywca pięciu nagród „Grammy” i jeden z najbardziej utytułowanych artystów na świecie, Elton John, przyznał, że jest piosenka, której żałuje. Chodzi o legendarny przebój „Crocodile Rock”, który ukazał się jeszcze w latach 70. i stał się jednym z głównych symboli jego kariery.

Wcześniej w Narodowej Galerii Portretów w Londynie zaprezentowano nowy portret rodzinny Eltona Johna. Na zdjęciu wraz z artystą widnieją jego mąż David Furnish oraz synowie – Zachary John i Elijah John.

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