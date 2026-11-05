Skandal wokół nowej piosenki Serdyuchki: inny artysta bezprawnie wykonał jej utwór

Inny artysta wykorzystał bez zgody nową piosenkę Werki Serdiumki w języku ukraińskim „Dwa kieliszki prosecco”. Zespół artystki poinformował o nielegalnym wykonaniu utworu i podał szczegóły tego incydentu.

Sama Werka Serdjuczka również zareagowała na sytuację związaną z przywłaszczeniem jej nowego utworu.

Wierka Serdiuczka po raz pierwszy wykonała refren nowego utworu „Dwa kieliszki prosecco” podczas koncertu w Pradze w zeszłym roku. Obecnie piosenka jest już gotowa do premiery, jednak w przeddzień wydania doszło do incydentu.

Według zespołu piosenkarki utwór wykonał artysta, którego nazwiska nie ujawniono. „Obecnie piosenka jest już w pełni gotowa i wkrótce będzie dostępna na wszystkich platformach muzycznych. Co ciekawe, oficjalna premiera jeszcze nie miała miejsca, a utwór „Dwa kieliszki prosecco” zdążył już zaistnieć nielegalnie w wykonaniu innego artysty” – czytamy w poście.

Jednak przedstawiciele Werki Serdjuczki zauważyli kradzież i usunęli już utwór z platform streamingowych: „Zespół Werki Serdjuczki szybko zauważył kradzież i podjął działania, aby usunąć nieautoryzowaną wersję z wszystkich platform. Sytuacja jest co prawda przykra, ale pouczająca. Nie słuchajcie podróbek”.

Nawiasem mówiąc, Werka Serduchka opowiedziała, że na jej koncertach za granicą zabrzmiała już również nowa piosenka „Dwa kieliszki prosecco” oraz hit „Russia Goodbye”. Według artystki była pod wrażeniem liczby młodych ludzi na swoich koncertach.

Informacja ta pochodzi z wpisu Werki Serdjuczki.

Producent Nikitin wyjaśnił, dlaczego Werka Serdiuchka nie tłumaczy swoich starych hitów na język ukraiński.

Z finałowego nagrania z Eurowizji 2026 wycięto występ Werki Serdiuczki.

Czytaj nas na