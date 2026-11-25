Ukraińska piosenkarka Skylerr (Waleria Pronina) znalazła się w centrum dyskusji po tym, jak trafiła na długą listę kandydatów w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2027.

W sieci przypomniano jej cover piosenki „Czerwony mak”, której pierwszą wersję wykonała piosenkarka stworzona przez sztuczną inteligencję.

Valerię oskarżono o promowanie muzyki stworzonej przy pomocy sztucznej inteligencji. Jednocześnie sama artystka zapewnia, że utwór został napisany przez ludzi, a jej zgłoszenie do krajowych eliminacji nie ma żadnego związku ze sztuczną inteligencją.

Po ogłoszeniu długiej listy kandydatów do krajowych eliminacji użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na fakt, że Skylerr niedawno wydała własną wersję utworu „Czerwony mak”. Oryginalne wykonanie tej piosenki zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i zgromadziło miliony odtworzeń.

Niektórzy użytkownicy uważają, że artyści promujący tego typu treści nie powinni znaleźć się wśród uczestników krajowych eliminacji.

W szczególności użytkownik Threads o pseudonimie vasyl.fedchyk skrytykował decyzję o dopuszczeniu Skylerr do długiej listy.

„Kiedy Pianoboy zabiera na Eurowizję Skylerr, która śpiewa przeróbkę utworu stworzonego przez sztuczną inteligencję, co to mówi społeczeństwu i branży? Że normalne jest bycie artystą, który normalizuje muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję, że normalne jest bycie artystą bez wartości, że normalizacja braku gustu jest w porządku. Najważniejsze, żeby być na fali, a wszyscy będą to akceptować i dalej to promować za pieniądze podatników” – napisał.

Jednocześnie wielu fanów Skylerr stanęło w jej obronie. Wezwali krytyków, by zwrócili uwagę na całą twórczość piosenkarki, która samodzielnie napisała wiele swoich kompozycji.

W dalszej części dyskusji wspomniano również o zespołach Kavabanga, Depo i Kolibri, których członkom przypisuje się autorstwo utworu „Czerwony mak”. Krytycy zwrócili uwagę, że zespoły te nadal wydają piosenki w języku rosyjskim i wykonują je na koncertach.

Waleria Pronina postanowiła publicznie zareagować na krytykę. Podkreśliła, że piosenka, z którą zgłosiła się do Narodowych Eliminacji 2027, została napisana bez wykorzystania sztucznej inteligencji.

„Dzisiaj zobaczyliście moje nazwisko na długiej liście krajowych eliminacji do Eurowizji i widzę wiele dyskusji na temat tego, że zaśpiewałam piosenkę „Czerwony mak”, która rzekomo została stworzona przez sztuczną inteligencję (skomentuję to osobno). Chcę od razu podkreślić – moja piosenka konkursowa nie ma żadnego związku ze sztuczną inteligencją. Pisałam własne piosenki przed „Czerwonym makiem”, piszę je po nim i planuję robić to dalej. Nie jest wyjątkiem również moja piosenka na krajowe eliminacje, którą napisałam we współpracy ze znanymi autorami tekstów” – zaznaczyła piosenkarka.

Osobno Skylerr wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się wykonać cover utworu „Czerwony mak”. Według niej ta kompozycja stała się udanym przykładem tego, jak muzyka stworzona przez ludzi może zyskać nowe brzmienie dzięki żywym wykonawcom.

„Piosenka, która w wykonaniu sztucznej inteligencji zgromadziła już miliony odtworzeń, zyskała żywe głosy, żywe emocje i możliwość brzmienia na koncertach. Nie kupiłam praw do tej piosenki, a ten eksperyment nie oznacza, że od teraz będę śpiewać piosenki stworzone przez sztuczną inteligencję. Dla mnie było to ciekawe doświadczenie twórcze, w którym to nie sztuczna inteligencja zastąpiła artystę, ale artyści ożywili to, co stworzyli ludzie, choć śpiewała sztuczna inteligencja” – napisała uczestniczka krajowych eliminacji.

Piosenkarka osobno podkreśliła, że autorem kompozycji nie jest sztuczna inteligencja. Według niej utwór „Czerwony mak” napisali członkowie zespołów Kavabanga, Depo i Kolibri, a sztuczna inteligencja wykonała jedynie pierwszą wersję utworu.

„I tak, chcę podkreślić, że znam dokładnie historię piosenki „Czerwony mak” — tę piosenkę napisali ludzie! A wykonała ją sztuczna inteligencja. Następnie postanowiliśmy nadać jej brzmienie na żywo – wszystkie instrumenty, aranżację, chóry i wokale zostały przez nas ożywione” – dodała Valeria.

W ten sposób Skylerr odrzuciła zarzuty, jakoby promowała muzykę stworzoną przez sztuczną inteligencję, i wyjaśniła swój udział w projekcie chęcią nadania kompozycji pełnego, żywego brzmienia.

Wcześniej ukraiński producent muzyczny Mykhailo Yasynskyi skrytykował obecny format krajowych eliminacji do „Eurowizji” i wezwał do jego unowocześnienia. Stwierdził również, że wydatki „Suspilne” na projekty rozrywkowe w czasie wojny na pełną skalę budzą kontrowersje i wymagają ponownej oceny pod kątem zasadności.

„Suspilne” publicznie zareagowało na apel piosenkarki Olgi Poljakowej, która zaproponowała zmianę zasad krajowych eliminacji do Eurowizji dla artystów, którzy odwiedzali Rosję po 2014 roku. Organizatorzy wyjaśnili swoje stanowisko dotyczące obowiązujących wymagań wobec uczestników konkursu.

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