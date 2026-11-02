Piosenkarka Skylerr wyszła za mąż za byłego szefa Federacji Lekkoatletycznej

Ukraińska piosenkarka Skylerr, której prawdziwe imię brzmi Waleria Kudriavec, wyszła za mąż za prawnika Jewgienija Pronina — byłego pełniącego obowiązki prezesa Ukraińskiej Federacji Lekkoatletycznej.

Para ogłosiła zawarcie małżeństwa 1 listopada, zaledwie miesiąc po zaręczynach.

Zakochani skromnie podpisali akt małżeństwa bez hucznych uroczystości, jednak w przyszłości planują zorganizować wesele.

Po ślubie piosenkarka zmieniła nazwisko w mediach społecznościowych na Pronina. Na ceremonię wybrała białą suknię, a pan młody – klasyczny czarny garnitur z muszką.

Źródło: Instagram Skylerr

Ukraiński prawnik Jewgienij Pronin oświadczył się piosenkarce Skylerr, ogłaszając zaręczyny na swoich profilach w mediach społecznościowych. Wcześniej Pronin pełnił funkcję prezesa Ukraińskiej Federacji Lekkoatletycznej.

1 listopada duet Nikita Kisielow i SKYLERR zaprezentował nowy wspólny, romantyczny utwór „Jesień we włosach”. Tą kompozycją piosenkarze kontynuują historię miłości w piosenkach, którą tak pokochali słuchacze.

Organizatorzy krajowych eliminacji do Eurowizji nie wykluczą piosenkarki SKYLERR z konkursu, mimo że ona sama tego chciała.

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