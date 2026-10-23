Piosenkarz Ivo Bobul schudł i zaskoczył fanów nowym wizerunkiem z siwą brodą

Ukraiński piosenkarz Ivo Bobul zaskoczył fanów wyraźnymi zmianami w wyglądzie. 73-letni artysta jeszcze bardziej schudł, a jego nowy wizerunek dopełnia gęsty, siwy zarost.

W przeddzień koncertu w Winnicy wykonawca nagrał wideo-przemowę skierowaną do fanów.

Na nagraniu Iwo Bobul pojawił się z gęstym, siwym zarostem, który od razu przyciągnął uwagę internautów.

Nie pozostały niezauważone również zmiany w sylwetce piosenkarza. W porównaniu z poprzednimi publicznymi występami artysta wygląda na znacznie szczuplejszego. Jego nowy wizerunek wzbudził zainteresowanie wśród fanów.

Wcześniej Ivo Bobul wspominał już o decyzji dotyczącej zmiany wagi. Jak twierdzi artysta, pragnął czuć się bardziej komfortowo zarówno podczas występów na scenie, jak i w życiu codziennym.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że piosenkarzowi udało się zrzucić ponad 14 kilogramów. Nie podał jednak na razie żadnych nowych informacji na temat wyników odchudzania.

Wcześniej artysta podkreślał również, że podjął decyzję o zmianie wagi po konsultacjach z lekarzami i omówieniu tej kwestii z rodziną.

Iwo Bobul — artysta ludowy Ukrainy, piosenkarz, kompozytor i pedagog. Urodził się 17 czerwca 1953 roku we wsi Tereblecze w obwodzie czerniowickim.

Do najbardziej znanych utworów artysty należą: „Jeśli kochasz, kochaj”, „Studnia duszy”, „Wrócę na Ukrainę” oraz „Księżycowe koło”.

Tytuł zasłużonego artysty Ukrainy Iwo Bobul otrzymał w 1995 roku, a w 1998 roku nadano mu tytuł artysty ludowego Ukrainy.

Zdjęcia artysty opublikowano na Instagramie.

Wcześniej artysta ludowy Ukrainy Iwo Bobul po raz pierwszy pojawił się publicznie wraz z żoną Natalią i młodszym synem Daniłem. Rodzina odwiedziła koncert „Platformy Muzycznej”, gdzie artysta postanowił zapoznać bliskich ze swoją twórczością.

Artysta ludowy Ukrainy Ivo Bobul po raz pierwszy wyznał, że utrata wagi była jego świadomą decyzją, a nie konsekwencją problemów zdrowotnych.

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