Piosenkarz Melovin ujawnił wysokość swojego honorarium i wyjaśnił, dlaczego sprzedaje obrazy za tysiące dolarów

29-letni ukraiński piosenkarz Melovin (Kostyantyn Bocharow) zdradził, ile kosztuje jego występ, a także wyjaśnił, dlaczego wycenił swoje obrazy na kilka tysięcy dolarów.

Według słów Konstantina Bocharowa, po ogłoszeniu możliwości zamówienia jego występu otrzymał już kilka ofert z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Jednocześnie żadna z nich nie została jeszcze potwierdzona. Dlatego piosenkarz wezwał potencjalnych zleceniodawców do proponowania wyższych kwot.

„Jak dotąd zadzwoniło już dwóch zleceniodawców. Bardzo mnie to cieszy, ale na razie niczego nie potwierdziliśmy, więc dzwońcie i proponujcie więcej” – powiedział Melovin.

Na pytanie, czy jest gotów obniżyć cenę swoich występów, artysta odpowiedział przecząco. Podał również kwotę swojego honorarium, jednak nie sprecyzował, w jakiej walucie ją podał.

„Nie obniżam niczego. Kosztuję 12–13 tysięcy” – oświadczył piosenkarz.

Oprócz kariery muzycznej Konstantin Bocharow ostatnio zainteresował się sztukami plastycznymi i zaczął tworzyć własne obrazy. Cena jego prac wynosi od 1500 do 2500 dolarów.

Piosenkarz przyznał, że są już chętni do zakupu jego obrazów. Jednocześnie nie potrafił dokładnie wyjaśnić, dlaczego ustalił właśnie taką cenę. Artysta nie zamierza jednak wyceniać swojej twórczości zbyt nisko.

„A jak powinno być? Nie wiem, dlatego taka cena. Nie wyceniam siebie na tysiąc hrywien” – wyjaśnił Melovin.

Artysta opowiedział o tym w programie Poranek w Wielkim Mieście.

Wcześniej ukraiński piosenkarz MELOVIN oświadczył, że z powodu gróźb i przypadków prześladowań jest zmuszony nieustannie dbać o własne bezpieczeństwo. Artysta wyjaśnił również, ile kosztuje ochrona i jak wpływa ona na jego codzienne życie.

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