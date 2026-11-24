Dzisiaj, 24 listopada, ukraiński nadawca ogłosił długą listę uczestników krajowych eliminacji do Eurowizji 2027. O możliwość reprezentowania Ukrainy na 71. edycji konkursu piosenki, który odbędzie się w Bułgarii, będą rywalizować zarówno wykonawcy znani widzom z poprzednich eliminacji, jak i nowe nazwiska.

Pełna lista 18 kandydatów została opublikowana na oficjalnym profilu „Suspilne” na Instagramie. Wśród uczestników poprzednich krajowych eliminacji znalazły się piosenkarki SKYLERR i ANKA oraz zespoły Epolets i YAGODY. Na długiej liście znalazła się również zwyciężczyni tegorocznej edycji programu „Fabryka gwiazd” – Povin’.

Producentem muzycznym krajowych eliminacji zostanie Dmytro Shurov.

Pełna lista uczestników krajowych eliminacji 2027:

Povin'

Kazhanna

VLAD DARVIN

SKYLERR

Ulyana Shuba

ANKA

zespół Epolets

zespół FOLKULAKA

GANNA

zespół Hits Factory

zespół MELOS

MIA RAMARI

zespół SPOKUSY

STASYA

zespół YAGODY

YAKAYA

YARIMA

zespół Solidni ludzie.

Nawiasem mówiąc, w tym roku wpłynęło 217 zgłoszeń. Według organizatorów wśród nich znalazło się 153 solistów i 48 zespołów. Teraz wszyscy artyści z listy muszą przejść przesłuchania z udziałem producenta muzycznego Dmytro Shurova.



Nawiasem mówiąc, finał krajowych eliminacji odbędzie się w lutym 2027 roku. Weźmie w nim udział co najmniej 7 wykonawców.

Przypomnijmy, że organizatorzy Eurowizji wprowadzili nowe zasady przeprowadzania konkursu

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