Amerykański sąd apelacyjny zezwolił na dalsze prowadzenie pozwu Sherri Crichton, wdowy po pisarzu i scenarzyście Michaelu Crichtonie, przeciwko Warner Bros Television. Twierdzi ona, że dramat medyczny The Pitt jest nieautoryzowanym rebootem serialu ER, stworzonego przez jej męża. Jak informuje The Guardian, sprawa może zostać rozpatrzona przez ławę przysięgłych w Los Angeles, jeśli strony nie zawrą ugody.

Ustalenia sądu apelacyjnego

Jednomyślne orzeczenie wydał skład trzech sędziów, który oddalił apelację Warner Bros Television. Sąd wskazał na „wyraźne i liczne podobieństwa” między dwoma serialami: ich akcja rozgrywa się na oddziałach ratunkowych, bohaterowie używają złożonej terminologii medycznej, jednocześnie mierzą się z kilkoma kryzysami, a na ekranie pokazywane są obrażenia.

Sąd zauważył również, że w obu projektach występuje młody lekarz, który właśnie ukończył studia medyczne i jest niedoświadczony. Przedstawiciele Warner Bros Television utrzymywali, że takie elementy są typowe dla każdej dramatycznej historii o pracownikach oddziału ratunkowego. Sąd uznał jednak, że szczegóły przedstawione przez Sherri Crichton są wystarczające dla sprawy prima facie.

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Warunki kontraktu i pozwani

Michael Crichton stworzył ER na podstawie scenariusza o swoich doświadczeniach jako student medycyny. Jego kontrakt z Warner Bros Television z 1994 roku zawierał klauzulę o „zamrożonych prawach”, która zabraniała tworzenia spin-offów lub rebootów bez jego zgody. Crichton zmarł w 2008 roku, a jego wdowa złożyła pozew w sierpniu 2024 roku — pięć miesięcy przed premierą pierwszego odcinka The Pitt.

Jednocześnie sąd apelacyjny wyłączył z grona pozwanych aktora Noaha Wyle’a, producenta wykonawczego Johna Wellsa oraz showrunnera R. Scotta Gemmilla. Sąd nie znalazł dowodów, że podczas tworzenia The Pitt wiedzieli oni o możliwym naruszeniu praw kontraktowych Crichtona. Wyle, Wells i Gemmill wcześniej mówili, że prace nad nowym serialem rozpoczęły się po tym, jak pomysł rebootu ER nie został zrealizowany.

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