Sąd w stanie Wirginia w USA tymczasowo zablokował plan spółki RMS Titanic Incorporated dotyczący sprzedaży na aukcji ponad 100 artefaktów wydobytych z wraku Titanica. Sprzeciw wobec sprzedaży zgłosił rząd USA, który uważa, że naruszyłaby ona warunki, na jakich spółka otrzymała wyłączne prawa do prac ratowniczych na miejscu katastrofy statku, informuje ABC News Australia.

Wśród przedmiotów, które RMS Titanic Inc chce wystawić na aukcję, znajdują się biżuteria z kamieniami szlachetnymi, sztućce oraz brązowy cherubin, który niegdyś zdobił główne schody liniowca. Wyłączne prawa do prac ratowniczych przy wraku Titanica na Północnym Atlantyku spółce przyznał sąd USA w 1994 roku.

Stanowisko rządu USA

Po złożeniu przez RMS Titanic Inc wniosku w marcu amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA), która reprezentuje rząd w tej sprawie, sprzeciwiła się aukcji. Strona rządowa uważa, że artefakty powinny pozostać nienaruszoną kolekcją dostępną dla celów publicznych i przyszłych pokoleń.

Przeciwko wyprzedaży wystąpili również historycy i archeolodzy. Ostrzegają oni, że podział kolekcji i sprzedaż przedmiotów mogą pozbawić społeczeństwo możliwości badania ich i oglądania razem.

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Argumenty spółki

RMS Titanic Inc twierdzi, że przedmioty przeznaczone do sprzedaży należą do tak zwanej francuskiej kolekcji. Zostały one wydobyte podczas ekspedycji w 1987 roku, prowadzonej przez poprzedniczkę RMS Titanic Inc oraz rząd Francji. Zdaniem spółki artefakty te nie podlegają takim samym ograniczeniom sądowym jak przedmioty wydobyte podczas późniejszych misji.

W sierpniu sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Rebecca Beach Smith wstrzymała sprzedaż, stwierdzając, że potrzebuje dodatkowych informacji, aby ocenić zgodność aukcji z warunkami praw do prac ratowniczych. RMS Titanic Inc zaskarżyła decyzję do Sądu Apelacyjnego USA dla Czwartego Okręgu i zwróciła się o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy.

Spółka zarabia głównie na wystawach artefaktów z Titanica w różnych krajach. Wcześniej próbowała już sprzedać część przedmiotów: podobna inicjatywa w 2016 roku, gdy spółka przechodziła postępowanie upadłościowe, wywołała sprzeciw USA, Francji, UNESCO i instytucji kulturalnych.

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