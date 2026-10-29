Ukraińska aktorka Natalia Sumska skrytykowała wybór piosenkarki Daszy Astafiejewej na prowadzącą „Radiodyktant Jedności Narodowej”.

Swoje stanowisko przedstawiła na antenie kanału telewizyjnego „Kijów 24”.

Zdaniem Sumskiej, zamiast zjednoczyć społeczeństwo, powołanie Astafiejewej wywołało kontrowersje. Aktorka uważa również, że nie było potrzeby trzykrotnego powtarzania niektórych fraz dyktanda, a rolę lektora mógł pełnić nauczyciel.

Osobno Sumskaja skomentowała reakcję Astafiejewej na krytykę – frazę „Wstał i wyszedł” oraz gest z rzuconym na stół długopisem. Aktorka porównała ten epizod do sytuacji, w której Wiktor Janukowycz złamał długopis przed kamerami.

Źródło: Kijów 24

Ukraińska piosenkarka Dasza Astafjewa spotkała się z falą krytyki po ogłoszeniu, że w tym roku będzie czytać dyktando radiowe na rzecz jedności narodowej. Niektórzy użytkownicy przypomnieli sobie jej sesje zdjęciowe dla magazynu „Playboy” i zaczęli wyrażać niezadowolenie. W odpowiedzi na hejt artystka ironicznie zareagowała na zarzuty pod swoim adresem.

Dasza Astafiewa znalazła się w centrum dyskusji po udziale w radiowym dyktandzie jedności narodowej. Część użytkowników skrytykowała artystkę, jednak jej zwolennicy przypomnieli, że od dawna pracuje ona z tekstami ukraińskimi i popularyzuje język ukraiński nie tylko podczas wydarzeń publicznych.

Ukraińska piosenkarka i modelka Dasza Astafiewa z ironią zareagowała na plotki o swojej ciąży. Zaznaczyła, że coraz częściej słyszy zarzuty, że już „czas rodzić”.

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