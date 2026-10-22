Sviatosław Vakarchuk zachwycił fanów swoją świetną formą fizyczną w nowej sesji zdjęciowej

Lider zespołu „Okean Elzy”, Sviatosław Vakarchuk, opublikował na Instagramie sesję zdjęciową poświęconą charytatywnej kolekcji czapek „Druh”, stworzonej we współpracy z projektantem Rusłanem Baginskim.

Sportowa sylwetka 51-letniego muzyka w obcisłej koszulce wywołała ożywioną dyskusję wśród obserwujących oraz ukraińskich osobistości publicznych, którzy zwrócili uwagę na doskonałą kondycję fizyczną artysty. Sam piosenkarz wspominał wcześniej, że zamiast siłowni preferuje bieganie, pływanie, sporty zespołowe oraz codzienne podstawowe ćwiczenia w domu.

Źródło: Instagram.

Sviatosław Vakarchuk i ukraiński projektant Rusłan Baginski stworzyli wspólną charytatywną kolekcję czapek z daszkiem. Głównym elementem tej kolekcji jest słowo „Przyjaciel”, napisane odręcznie przez Vakarchuka i odtworzone na czapkach w formie haftu.

Ukraiński piosenkarz, lider zespołu „Okean Elzy” Sviatosław Vakarchuk, w Dzień Ojca opublikował zdjęcie i wpis, w którym pokazał swoje dzieci – pięcioletniego syna Iwana i czteroletnią córkę Solomię.

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