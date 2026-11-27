Lider zespołu „Okean Elzy”, Sviatosław Vakarchuk, ogłosił 27 listopada powstanie nowego projektu muzycznego KOLO. Pierwsze utwory zamierza zaprezentować już po Nowym Roku.

Jak twierdzi artysta, KOLO stanie się platformą dla eksperymentów muzycznych, w których połączą się elementy muzyki elektronicznej, klasycznej, jazzu oraz motywy ludowe.

Jednocześnie nie będzie to album z pieśniami ludowymi — większość utworów będzie miała charakter autorski.

Wakarchuk określa nowy projekt jako kontynuację kierunków twórczych zaprezentowanych wcześniej na albumach „W nocy”, „Bruksela” i „Oranżeria”, ale o bardziej nietypowym brzmieniu. Wyjaśnia, że chce odejść od utartych form muzycznych i nie ograniczać się stylem, który przyniósł mu popularność.

Źródło: Sviatosław Vakarchuk.

Lider zespołu „Okean Elzy” Sviatosław Vakarchuk zaprezentował na Instagramie sesję zdjęciową poświęconą charytatywnej kolekcji czapek z daszkiem „Przyjaciel”, opracowanej wspólnie z projektantem Rusłanem Baginskim.

Sviatosław Vakarchuk i ukraiński projektant Rusłan Baginski stworzyli wspólną charytatywną kolekcję czapek z daszkiem. Głównym elementem tej kolekcji jest słowo „Przyjaciel”, napisane odręcznie przez Vakarchuka i odtworzone na czapkach w formie haftu.

Ukraiński piosenkarz, lider zespołu „Okean Elzy” Sviatosław Vakarchuk, w Dzień Ojca opublikował zdjęcie i oświadczenie, w którym pokazał swoje dzieci – pięcioletniego syna Iwana i czteroletnią córkę Solomię.

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