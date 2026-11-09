Svitlana Bilonożko opowiedziała, jak przygotowała się na zimowe przerwy w dostawach prądu

Ludowa artystka Ukrainy Svitlana Bilonożko opowiedziała, jak przygotowała swój dom na wypadek długotrwałych przerw w dostawach prądu spowodowanych rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną. 69-letnia piosenkarka przyznała również, czy rozważa możliwość wyjazdu za granicę w przypadku pogorszenia się sytuacji.

Według Svitlany Bilonożko z wyprzedzeniem zadbała o autonomiczne źródło zasilania, oświetlenie oraz zapasy wody. W jej domu znajduje się stacja ładująca EcoFlow, generator, różne lampy i latarki.

„Mam EcoFlow, mam generator, mam wszystko. Mam różne lampy, latarki, mam wszystko, więc jestem przygotowana... Mam zbiorniki z wodą, mam wszystko. Jestem, wiecie, kobietą przezorną” – pochwaliła się Svitlana Hryhorivna.

Artystka opowiedziała również, że przyzwyczaiła się kupować produkty z zapasem i zawsze mieć w domu wystarczającą ilość jedzenia. Wyjaśniła, że ten nawyk ukształtował się jeszcze w dzieciństwie, ponieważ jej rodzice również zawsze dbali o zapasy.

„Na przykład, kiedy idę na targ, nie kupuję po kilogramie czy dwóch, tylko kupuję w ten sposób: worek, wiadro. Lubię mieć coś na później, z zapasem. Mam worek ziemniaków, no jasne? Na wypadek, gdyby ktoś do mnie przyjechał, po prostu nie da się mnie zastać bez zapasów. Mieszkam sama, ale mam jedną zamrażarkę i dwie lodówki. Lubię, gdy wszystko jest na swoim miejscu, gdy wszystko wygląda ładnie i gdy wszystkiego jest pod dostatkiem. Cóż, tak się przyzwyczaiłam, pewnie nauczyłam się tego od rodziców, którzy właśnie w ten sposób żyli. I lubię, gdy mam wszystko na później” — wyjaśniła Bilonożko.

Jednocześnie piosenkarka jest nastawiona optymistycznie i nie planuje opuszczać Ukrainy nawet w przypadku trudnej sytuacji zimą.

Według artystki na początku wojny na pełną skalę wyjechała wraz z bliskimi do Użhorodu, jednak wkrótce wróciła do Kijowa, ponieważ nie mogła długo przebywać z dala od rodzinnego miasta.

„Nie, nie zastanawiałam się nad tym. Na początku wojny wyjechaliśmy do Użhorodu, ale bardzo szybko wróciliśmy, bo nie mogę bez Kijowa, nie mogłam wyjechać. I w ogóle nikt z nas nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy. Myślę, że do tego nie dojdzie, mam w sobie tak silną wiarę, że nie będzie tak, że trzeba będzie wyjeżdżać, że to już koniec – coś takiego nie nastąpi! I nie planujemy wyjeżdżać” – zapewniła Svitlana Bilonożko.

Została o to zapytana w programie „TSN Glamour”.

Przypomnijmy, że artysta ludowy Ukrainy Witalij Bilonożko zmarł w 71. roku życia na skutek zatrzymania akcji serca.

Ukraińskie gwiazdy wywołały skandal w związku z upamiętnieniem wciąż żyjącego artysty ludowego Ukrainy Jana Tabacznika, który 31 lipca miałby skończyć 80 lat.

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