Piosenkarka Svitlana Loboda, której koncert w Paryżu został nagle odwołany, przyznała, że bardzo ciężko przeżywa tę sytuację. Artystka stwierdziła, że jest emocjonalnie wyczerpana tym, co się stało, i przeprosiła fanów, którzy czekali na jej występ.

22 listopada Svitlana Loboda miała wystąpić w Paryżu. Jednak koncert musiał zostać odwołany w ostatniej chwili z powodu poważnych problemów technicznych i braku gotowości sceny.

Według artystki, z powodu szeregu rażących błędów ze strony wykonawców przeprowadzenie zaplanowanego show było niemożliwe.

„Otwory i wystające kołki na scenie, brak synchronizacji dźwięku i światła, wadliwa tkanina, nieprawidłowe wymiary. Co więcej, nie mogliśmy nawet przeprowadzić próby! A to oznacza, że musielibyśmy pracować praktycznie na ślepo. Sprzedawaliśmy bilety na show ICON, a przy takim poziomie przygotowania sceny nie bylibyśmy w stanie zrealizować nawet jednej trzeciej programu. Dla mnie to oznacza, że nie moglibyśmy zaprezentować nawet jednej trzeciej programu. Gdybym mimo wszystko zdecydowała się zorganizować koncert – byłoby to po prostu niebezpieczne dla życia – zarówno mojego, jak i tancerzy baletu” – opowiedziała Loboda.

Piosenkarka zapewniła, że koncert w Paryżu jednak się odbędzie. Obecnie zespół pracuje nad ustaleniem nowej daty. Jednocześnie wszystkie zakupione bilety zachowają ważność.

„Paryż! Jestem załamana i zdruzgotana wczorajszymi wydarzeniami. Zwłaszcza gdy wyobrażam sobie, jak godzinami staliście na zimnie w deszczu, jak przybywaliście z różnych krajów i czekaliście do ostatniej chwili. Wybaczcie nam. Kocham was! Wrócimy! Szukamy nowej daty. Dziękuję, że jesteście ze mną” – podkreśliła artystka.

Svitlana Loboda już wcześniej wielokrotnie znajdowała się w centrum krytyki z powodu swojej działalności w Rosji. Po okupacji Krymu piosenkarka nadal występowała na terytorium Federacji Rosyjskiej i brała udział w programach propagandowych. Z tego powodu Ukraińcy wzywali do pozbawienia jej obywatelstwa i zakazania występów na Ukrainie.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji artystka zadeklarowała poparcie dla Ukrainy i poinformowała o zerwaniu kontaktów z Federacją Rosyjską.

Piosenkarka opowiedziała o tej sytuacji na swoim profilu na Instagramie.

Wcześniej piosenkarka Svitlana Loboda, która nadal występuje w języku rosyjskim, po koncercie w Kiszyniowie ogłosiła zamiar powrotu z koncertami na Ukrainę.

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