Tajwańskie cukierniczki Alice Wang i Kate Shen zdobyły złote nagrody na 10. festiwalu Puglia Cake Festival we Włoszech. Dla obu mistrzyń jest to drugi rok z rzędu z najwyższymi wyróżnieniami w tym konkursie, informuje Taipei Times.

Nagrodzone prace

Alice Wang otrzymała złotą nagrodę w kategorii M za pracę „Fantasy Cupcakes Display”. Kate Shen zdobyła złoto w kategorii B za kompozycję „Royal Icing Cake”.

Wang powiedziała, że w swojej pracy połączyła techniki lukru królewskiego, ciągnionego cukru i masy cukrowej. Odtworzyła w jadalnej sztuce cenne artefakty, którymi zachwycała się podczas wizyty w Narodowym Muzeum Pałacowym.

Motywy kulturowe w sztuce cukierniczej

Według Wang dąży ona do pokazania światu bogactwa i różnorodności tajwańskich zbiorów muzealnych, przekształcając historyczne artefakty w nową formę jadalnej sztuki. W ubiegłym roku jej nagrodzona złotem praca była inspirowana tradycyjnymi tajwańskimi sklepikami narożnymi oraz ślubnymi nakryciami głowy rdzennych Paiwanów.

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Wang opowiadała także zagranicznym uczestnikom konkursów o towarach sprzedawanych w takich sklepikach i związanych z nimi wspomnieniach z dzieciństwa, a także przybliżała im różnorodność kulturową rdzennych ludów Tajwanu.

Praca Shen została zbudowana wokół motywu korony. Jej ciemnozielone środkowe piętro zdobiły białe żurawie jako symbol dobrych życzeń, a czerwona peleryna na ramionach i czerwone dolne piętro z misternymi złotymi zdobieniami odtwarzały uroczysty charakter stroju ślubnego z czasów dynastii Song.

Obie cukierniczki zdobyły wykształcenie zawodowe na Tajwanie i specjalizują się w pracach wykorzystujących motywy z codziennych doświadczeń. Przygotowują się do przyszłych konkursów w Wielkiej Brytanii i Japonii.

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