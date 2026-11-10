Taras Topolia otrzymał dyplom zasłużonego artysty Ukrainy
Frontman ukraińskiego zespołu „Antytila”, piosenkarz Taras Topolia, po raz pierwszy pokazał odznaczenie zasłużonego artysty Ukrainy, które przyznał mu prezydent Wołodymyr Zełenski. Artysta opublikował zdjęcie z odznaczeniem i dodał krótki, ale symboliczny podpis.
Na opublikowanym zdjęciu Taras Topolia pozuje w garniturze i trzyma dyplom zasłużonego artysty Ukrainy. Swoją publikację artysta opatrzył podpisem: „Służę narodowi ukraińskiemu”.
Publikacja zebrała wiele gratulacji od fanów i kolegów artysty. W komentarzach użytkownicy podkreślali, że Taras Topolia w pełni zasłużył na ten zaszczytny tytuł dzięki swojej twórczości, pracy i postawie obywatelskiej.
Wśród komentarzy pod postem piosenkarza znalazły się takie gratulacje:
- „Gratuluję! Ten tytuł nie został ci po prostu przyznany – zasłużyłeś na niego swoimi czynem, pracą i działaniami. A to jest najcenniejsze!”
- „Gratulacje, przyjacielu!”
- „Serdecznie gratuluję, Tarasie! Niech wszystkie twoje plany się spełnią”.
- „Drogi Tarasie! Z całego serca cieszę się i gratuluję ci. To naprawdę ten przypadek, kiedy zasłużone jest zasłużone”
- „Najwyższy czas! Gratuluję, Tarasiku!”
- „Gratuluję, przyjacielu!”
- „Najszczersze gratulacje!”
- „Wow, gratulacje, Tarasie! Jesteś wspaniały”.
- „Gratulacje, Tarasie Włodimirowiczu!”
24 sierpnia, z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, Taras Topol został uhonorowany tytułem zasłużonego artysty Ukrainy. Tego dnia prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o przyznaniu odznaczeń państwowych przedstawicielom ukraińskiej kultury.
Wraz z frontmanem zespołu „Antytila” tytuł zasłużonej artystki Ukrainy otrzymała piosenkarka Zlata Ognevich, a także wokalistka zespołu „Onuka” Natalia Żyzhczenko.
Piosenkarz podzielił się szczegółami na swoim profilu na Facebooku.
Wcześniej lider zespołu Antytila Taras Topolia opowiedział o szczegółach swojego życia po rozwodzie. Muzyk opowiedział, gdzie obecnie mieszka, a także skomentował, w jaki sposób utrzymuje kontakt z byłą żoną i dziećmi po rozpadzie rodziny.
Topolia utrzymuje kontakt z byłą żoną ze względu na dzieci. Muzyk zaznaczył w wywiadzie dla Mariczki Padalko, że zdarzają się różne sytuacje, ale starają się znaleźć wspólny język jak dorośli ludzie.