Blogerka z TikToka Natalia Chaban opowiedziała o walce z agresywnym nowotworem

Ukraińska blogerka z TikToka, Natalia Chaban, w wieku 18 lat dowiedziała się, że cierpi na agresywną postać raka. Guz szybko rósł na twarzy i był tak duży, że dziewczyna straciła słuch w jednym uchu. Jak twierdzi sama blogerka, ukraińscy lekarze nie chcieli podjąć się jej leczenia i przekonywali rodziców, że nie ma sensu zbierać na to pieniędzy. Obecnie Natalia od ośmiu lat pozostaje w remisji.

Swoją historię postanowiła upublicznić dopiero teraz, choć pierwsze objawy pojawiły się już w 2018 roku.

Jak twierdzi Natalia, początkowo poczuła nietypowe zgrubienie na twarzy i nie podejrzewała, że może to mieć związek z chorobą nowotworową. Jednak z czasem guz nadal się powiększał.

Kiedy dziewczyna przestała słyszeć na prawe ucho, chirurg nalegał na operację usunięcia nowotworu. Po zabiegu Natalia wykonała badania: początkowo lekarze podejrzewali chłoniaka, a później zdiagnozowali rabdomiosarcomę.

Jak wspomina Natalia, po postawieniu diagnozy ukraińscy lekarze nie chcieli podjąć się jej leczenia, ponieważ uważali, że nie będą w stanie uratować dziewczyny.

„Jeśli nie macie pieniędzy na to leczenie, to nawet nie próbujcie – i tak jej nie uratujecie” – mówili lekarze rodzicom Natalii.

Później blogerka zwróciła się o pomoc do lekarzy w Warszawie. Tam wyjaśniono jej, że choroba zagraża życiu, i zaproponowano poddanie się chemioterapii.

Początkowo Natalii przepisano 14 cykli chemioterapii i 30 dni radioterapii. Leczenie było niezwykle wyczerpujące: dziewczynie zaczęły wypadać włosy, miała mdłości, a jej stan fizyczny się pogarszał.

Szóstego dnia po terapii pojawiły się oparzenia skóry. Twarz była tak uszkodzona, że Natalia nie mogła normalnie jeść: w ustach powstały bolesne rany.

Blogerka opowiedziała, że ważyła wówczas zaledwie około 43–45 kilogramów przy wzroście 168 centymetrów.

Natalia przypomniała sobie, jak ciężko znosiła leczenie i jak rodzina próbowała znaleźć wyjście z tej sytuacji. Po kolejnym badaniu PET-CT wyniki były w normie, jednak lekarze zalecili kontynuację chemioterapii.

„Byłam tak wyczerpana fizycznie, że naprawdę myślałam, że umieram. Po prostu umrę od tej chemioterapii. A tata zabiera mnie na badanie PET-CT. Wszystko w porządku, wszystko świetnie, ale mówią: »Lepiej jednak kontynuować. Trzeba przejść te cztery cykle”. Równolegle znaleźliśmy onkologa we Lwowie, który zajmuje się tą chorobą, ale tylko u dzieci. A on mówi: „Na waszym miejscu nie kontynuowałabym tego. Spójrzcie tylko na nią!”” — wspominała dziewczyna.

Ostatecznie Natalia postanowiła posłuchać swojego samopoczucia i odmówiła poddania się ostatnim czterem cyklom chemioterapii.

Obecnie blogerka od ośmiu lat pozostaje w remisji. Jak sama mówi, dopiero z czasem w pełni uświadomiła sobie, jak trudny i przerażający był ten okres nie tylko dla niej, ale także dla jej rodziców.

Natalia Chaban tworzy ironiczne filmy o konfliktach domowych i rodzinnych. W swoich filmikach wciela się w różne postacie – teściową, synową czy mamę.

Jej komediowe filmy zbierają tysiące komentarzy i polubień, a sama blogerka stała się rozpoznawalna dzięki barwnym postaciom i spostrzeżeniom na temat codziennego życia.

O swoich doświadczeniach blogerka opowiedziała w wywiadzie udzielonym Ksenii Szczerbacz.

Wcześniej naukowcy z Oksfordzkiego Centrum Zdrowia Publicznego odkryli siedem białek we krwi, których poziom był powiązany z przyszłym ryzykiem wystąpienia agresywnego raka gruczołu krokowego. Przeanalizowali ponad 6 tysięcy białek w próbkach krwi mężczyzn, pobranych na długo przed postawieniem diagnozy.

W Stanach Zjednoczonych naukowcy odkryli bardzo rzadki wariant genetyczny związany z 25-krotnym wzrostem ryzyka zachorowania na raka płuc u osób, które nigdy nie paliły. O badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Science”.

Czytaj nas na