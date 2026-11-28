Brytyjski aktor Robert Pattinson został podobno wybrany do roli nowego Jamesa Bonda. Jednocześnie nadal nie wiadomo, kto wcieli się w rolę głównego antagonisty w przyszłym filmie o agencie 007.

Wcześniej w sieci krążyły plotki, że o rolę przeciwnika Bonda ubiega się około 22 aktorów.

Jednak obecnie jednym z głównych faworytów bukmacherów jest gwiazda filmów „Venom” i „Devastation” – Tom Hardy.

49-letni aktor ma już doświadczenie w graniu czarnych charakterów, dlatego według bukmacherów jego kandydatura ma spore szanse na sukces.

„Szanse na to, że Hardy zmierzy się z głównym rywalem, Robertem Pattinsonem, wynoszą 3/1. Wygląda na to, że ludzie wierzą, iż ma on wszystko, czego potrzeba, by stać się idealnym złoczyńcą w filmie o Bondzie” – podkreślają znawcy branży.

Drugie miejsce w prognozach bukmacherskich zajmuje Killian Murphy. Kurs na jego prawdopodobny udział w filmie wynosi 4/1.

„Laureat Oscara udowodnił już, że potrafi poradzić sobie z rolą złoczyńcy, grając postać Scarecrowa w filmie Christophera Nolana z 2005 roku »Batman: Początek«” — piszą znawcy branży.

W trójkę potencjalnych kandydatów znalazła się również amerykańska aktorka Kristen Stewart. Znana jest ze współpracy z Robertem Pattinsonem w serii „Zmierzch”. Po zakończeniu zdjęć aktorzy byli również w romantycznym związku.

„Szanse 36-letniej amerykańskiej aktorki na tę rolę wynoszą 12 do 1, a źródła bliskie produkcji twierdzą, że nie należy jej lekceważyć. Z każdym dniem dyskusja nabiera tempa i wielu uważa, że Kristen Stewart byłaby doskonałym wyborem do nowego filmu o agencie 007” – twierdzą osoby z branży.

O tym pisze gazeta The Sun.

Wcześniej brytyjski aktor Robert Pattinson stał się przedmiotem dyskusji wśród kinomanów po tym, jak został wybrany do roli agenta 007 w kolejnym filmie z serii o Bondzie. Wielu widzów uważa go za nieodpowiedniego kandydata do tej roli. Jednak były odtwórca roli Jamesa Bonda, Pierce Brosnan, nie podziela tej opinii.

Aktor Charlie Cox oświadczył, że odmówiono mu możliwości wzięcia udziału w castingu do roli nowego Jamesa Bonda, uznając go za zbyt starego. O tym bohater serialu „Daredevil” opowiedział na antenie Virgin Radio.

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