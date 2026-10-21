Zwiastun filmu Grety Gerwig „Opowieści z Narnii: Syn czarownika” w pierwszym tygodniu po premierze osiągnął ponad 481,3 miliona wyświetleń. Pod tym względem wyprzedził zwiastuny filmów „Barbie”, „Wonka” oraz „Super Mario Galaxy w kinie”.

Dla porównania, zwiastun filmu „Barbie” w tym samym okresie obejrzano 240 milionów razy, „Wonki” – 237,2 miliona, a „Super Mario Galaxy w kinie” – 281,6 miliona razy.

Po opublikowaniu zwiastun „Opowieści z Narnii” znalazł się na szczycie trendów w serwisie społecznościowym X i stał się najpopularniejszym filmikiem na YouTube. Z powodu napływu odwiedzających oficjalna strona NarniaFilm.com nawet chwilowo przestała działać.

Greta Gerwig zaprezentowała zwiastun 13 października podczas specjalnego wydarzenia IMAX w Nowym Jorku. Jedną z jego cech charakterystycznych było wykorzystanie utworu „Stairway to Heaven” zespołu Led Zeppelin. Muzycy po raz pierwszy wyrazili zgodę na wykorzystanie tej kompozycji w filmie lub zwiastunie.

Gitarzysta zespołu, Jimmy Page, nazwał Gerwig „potężną postacią w świecie kina” i zaznaczył, że cieszy się z jej wyboru.

Sama reżyserka opowiedziała, że spotkała się z członkami zespołu Led Zeppelin, którzy również są wielbicielami twórczości pisarza Clive’a Staplesa Lewisa. Według niej treść piosenki odpowiada głównej idei przyszłego filmu.

„Ta piosenka opowiada o duchowej podróży, o prawdziwej drodze do oświecenia, a także o fałszywych bożkach i błędnych ścieżkach, którymi można podążać. Pomyślałam, że to właśnie ta historia, którą opowiada nasz film” – wyjaśniła Gerwig.

Dodała, że była wzruszona zgodą muzyków, ponieważ wcześniej nie pozwalali oni na wykorzystanie tej kompozycji w podobnych projektach.

„Zgodzili się, ponieważ dostrzegli główną ideę tej historii w filmie. Ponadto darzą Lewisa sympatią i szanują jego twórczość. Bardzo się cieszę, że udało nam się wykorzystać właśnie tę piosenkę” – powiedziała reżyserka.

Premiera filmu „Opowieści z Narnii: Siostrzenica czarownika” w amerykańskich kinach zaplanowana jest na 12 lutego 2027 roku. Film będzie wyświetlany na dużych ekranach przez 49 dni, zanim pojawi się na platformie Netflix. Za międzynarodową dystrybucję kinową odpowiadać będzie firma Sony.

W filmie zagrali: Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan, Meryl Streep, Denise Hof i Kieran Hinds. Gervig napisała również scenariusz i była jedną z producentek.

„Opowieści z Narnii: Syn czarownika” będzie pierwszą ekranizacją powieści Lewisa pod tym samym tytułem, opowiadającej o powstaniu magicznego świata Narnii.

Źródło: Deadline.

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun nowych „Opowieści z Narnii” w reżyserii Grety Gerwig – The Guardian.

Przypomnijmy, że amerykańska reżyserka Greta Gerwig nakręci dla serwisu Netflix co najmniej dwa filmy oparte na książkach z serii „Opowieści z Narnii” autorstwa Clive’a S. Lewisa.

HBO zaprezentowało zwiastun serialu „Harry Potter” i ogłosiło datę premiery.

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