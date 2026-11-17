W mieście Bereżany w obwodzie tarnopolskim specjaliści zakończyli renowację autentycznych malowideł ściennych z początku XX wieku w kościele Trójcy Przenajświętszej i zdemontowali rusztowania. Poinformował o tym konserwator zabytków i ikonopisarz Ołeksij Czerednichenko.

Jak powiedział, renowacja tego zabytku sztuki trwała cztery lata. Stuletnie malowidła, powstałe po gruntownej przebudowie świątyni na przełomie XIX i XX wieku z inicjatywy księdza Todora Korduby, odkryto w kopule i prezbiterium pod warstwami starej farby olejnej i podkładu. Restauratorzy ręcznie, za pomocą skalpeli, krok po kroku odsłaniali pierwotne malowidła.

Ponieważ malowidła w prezbiterium zachowały się znacznie lepiej niż w kopule, w celu odtworzenia utraconych fragmentów górnej części świątyni specjaliści zastosowali metody grafiki komputerowej oraz wstępnie odtworzyli dawne czcionki napisów kościelnych. Kościół Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w 1768 roku, przetrwał dwie wojny światowe i zniszczenia spowodowane pociskami, jednak udało się ocalić autentyczne malowidła ścienne i zwrócić je społeczności.

Źródło: Konserwator Oleksij Czerednichenko.

We Lwowie odrestaurowano rzeźbę św. Elżbiety autorstwa Tadeusza Blotnickiego, umieszczoną na bocznej wieży kościoła św. Olgi i Elżbiety w 1911 roku.

Na południowo-wschodniej kopule katedry św. Zofii w Kijowie rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie i renowacyjne. Ostatni raz elementy tej części zabytku odnawiano jeszcze w latach 70. XX wieku.

Czytaj nas na