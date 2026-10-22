W Narodowej Galerii Australii w Canberze 24 października otworzy się wystawa prac australijskiej artystki Rosalie Gascoigne, która zmarła w 1999 roku. Ekspozycja potrwa do 14 lutego, informuje ABC News Australia.

Gascoigne jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych artystek Australii, choć zaczęła wystawiać swoje prace dopiero w wieku 57 lat. Jej pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w 1976 roku, a w 1978 roku artystkę zaproszono do zaprezentowania wystawy przeglądowej w Narodowej Galerii Wiktorii.

Materiały ze składowisk odpadów i natura Canberry

Znaczna część twórczości Gascoigne jest związana z Canberrą i jej okolicami. Do swoich prac zbierała materiały na składowiskach odpadów w Gundaroo, Bungendore i Captain's Flat, przywoziła je do domu i przekształcała w obiekty artystyczne. Na wystawie prezentowane są dzieła z przedmiotów codziennego użytku i znalezionych obiektów, a także fakturowe kompozycje inspirowane naturą regionu.

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Kuratorka Deborah Hart zaznaczyła, że Gascoigne weszła do świata sztuki w okresie rozwoju instalacji, minimalizmu i sztuki konceptualnej. Według niej krajobraz Canberry stał się źródłem i podstawą twórczości artystki.

Rodzinna pamięć i kolekcja muzealna

Córka artystki, Hester Gascoigne, powiedziała, że na wystawie prezentowane są prace, które pamięta jeszcze z czasu ich powstania. Według niej matka angażowała dzieci w obserwowanie natury: podczas rodzinnych pikników rywalizowały one, kto znajdzie najlepszy kamień lub gałąź o najbardziej wyrazistym kształcie.

Dyrektor galerii Nick Mitzevich poinformował, że Narodowa Galeria Australii nabyła pierwszą pracę Gascoigne w 1976 roku. Nazwał ją artystką, która wpłynęła na historię sztuki i skłoniła do innego spojrzenia na nią.

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