W Kijowie zmarł współzałożyciel Teatru na Pechersku Jurij Jakusza

W wieku 51 lat zmarł ukraiński aktor Jurij Jakusza, który stał u początków powstania Kijowskiego Teatru Akademickiego na Pechersku. O śmierci artysty poinformowali jego koledzy z zespołu teatralnego, zaznaczając, że data i godzina ceremonii pożegnalnej w siedzibie teatru zostaną ogłoszone później.

Jurij Jakusza ukończył Kijowski Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej im. Iwana Karpenki-Karego w 1999 roku, a już w następnym roku wraz z kolegami z roku, pod kierownictwem Aleksandra Kryżanowskiego, stworzył nowy teatr. W trakcie swojej kariery artysta występował w kultowych spektaklach Teatru na Pechersku, pracował w Kijowskim Akademickim Teatrze Młodego Widza na Lipkach, a także grał w filmach i serialach telewizyjnych. Przyczyna śmierci aktora nie została na razie podana do wiadomości publicznej.

Źródło: Kijowski Akademicki Teatr na Pechersku.

26 października we Lwowie setki ludzi pożegnały artystę ludowego Ukrainy, aktora i reżysera Fiodora Stryguna, który zmarł po długiej chorobie. Aby złożyć hołd artyście, przybyli członkowie rodziny, koledzy oraz liczni wielbiciele jego twórczości. Fiodor Strygun przebywał w szpitalu po zabiegu chirurgicznym, a rodzina artysty potrzebowała pomocy finansowej na pokrycie kosztów leczenia i dalszej rehabilitacji. 23 października artysta odszedł.

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