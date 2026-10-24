W czwartek w mieście Zunyi w południowo-zachodnich Chinach otwarto wystawę sztuki poświęconą 90. rocznicy Długiego Marszu. Odbywa się ona w Muzeum Sztuki w Zunyi w prowincji Kuejczou.

Ponad 90 prac z trzech miast

Ekspozycja łączy ponad 90 prac z trzech chińskich miast. Obejmuje dzieła tradycyjnego chińskiego malarstwa, obrazy olejne i grafiki. Wystawa jest bezpłatna dla zwiedzających i potrwa do 29 listopada, informuje ECNS.

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Kontekst historyczny

Długi Marsz został opisany w źródle jako strategiczny odwrót komunistycznej Armii Czerwonej w latach 1934–1936, podjęty w celu uniknięcia okrążenia przez siły nacjonalistyczne. Oddziały przeszły tysiące kilometrów przez Chiny, zanim dotarły do nowej bazy w północno-zachodniej części kraju.

W styczniu 1935 roku Komunistyczna Partia Chin odbyła w Zunyi spotkanie, które zmieniło jej kierownictwo. W źródle nazwano je punktem zwrotnym w historii partii.

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