W chińskim Zunyi otwarto wystawę z okazji 90. rocznicy Długiego Marszu — ECNS
W czwartek w mieście Zunyi w południowo-zachodnich Chinach otwarto wystawę sztuki poświęconą 90. rocznicy Długiego Marszu. Odbywa się ona w Muzeum Sztuki w Zunyi w prowincji Kuejczou.
Ponad 90 prac z trzech miast
Ekspozycja łączy ponad 90 prac z trzech chińskich miast. Obejmuje dzieła tradycyjnego chińskiego malarstwa, obrazy olejne i grafiki. Wystawa jest bezpłatna dla zwiedzających i potrwa do 29 listopada, informuje ECNS.
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Kontekst historyczny
Długi Marsz został opisany w źródle jako strategiczny odwrót komunistycznej Armii Czerwonej w latach 1934–1936, podjęty w celu uniknięcia okrążenia przez siły nacjonalistyczne. Oddziały przeszły tysiące kilometrów przez Chiny, zanim dotarły do nowej bazy w północno-zachodniej części kraju.
W styczniu 1935 roku Komunistyczna Partia Chin odbyła w Zunyi spotkanie, które zmieniło jej kierownictwo. W źródle nazwano je punktem zwrotnym w historii partii.