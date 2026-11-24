24 listopada w Londynie odbył się specjalny pokaz spektaklu teatralnego „Lost Stories” („Zagubione historie”) z udziałem pisarza, dziennikarza i reżysera Mykhaila Zygarja oraz aktorki teatralnej i filmowej Alisy Khazanovej. Spektakl zaprezentowano w Królewskim Instytucie Wielkiej Brytanii.

Pokaz był częścią międzynarodowego projektu teatralnego, który wcześniej zaprezentowano w ponad dziesięciu krajach świata.

Partnerem wydarzenia była firma Sends, a partnerem informacyjnym – UA.News. Organizatorem wydarzenia była brytyjska firma Aurex Invest Limited.

Pięć opowieści o ludzkich wyborach i ich wpływie na świat

Podstawą spektaklu „Lost Stories” jest książka Michaiła Zygarza „Ciemna strona Ziemi”. Autor zaadaptował materiał literacki na potrzeby sceny teatralnej, łącząc pięć odrębnych opowiadań wokół pytania, w jakim stopniu jedna osoba jest w stanie zmienić bieg historii.

Bohaterami spektaklu zostali zarówno znani przedstawiciele świata kultury, jak i ludzie, których nazwiska nie trafiły na karty podręczników historii. Łączą ich okoliczności, w których osobisty wybór może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza granice własnego życia.

Poprzez historie poszczególnych osób autorzy spektaklu poruszyli tematy miłości, odpowiedzialności, dylematów moralnych oraz związku między osobistymi decyzjami a wielkimi wydarzeniami historycznymi.

Spektakl połączył podstawę literacką z grą aktorską, skupiając się na losach ludzi i okolicznościach, w których podejmowane są decyzje o przełomowym znaczeniu.

Kto zaprezentował Lost Stories na londyńskiej scenie



Autorem, reżyserem i jednym z wykonawców spektaklu został Mykhailo Zygar — pisarz i dziennikarz, znany ze swoich prac o tematyce historycznej i politycznej. Wśród jego książek znajdują się „Cała armia Kremla” oraz „Wojna i kara”.

W Lost Stories Zygar przeniósł materiał literacki do formatu teatralnego, występując nie tylko jako autor spektaklu, ale także jako bezpośredni uczestnik akcji scenicznej.

Wraz z nim na scenie wystąpiła Alisa Chazanowa — aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka, która obecnie pracuje w Londynie.

Chazanowa rozpoczęła karierę zawodową w balecie, a następnie przeniosła się do kina i teatru. Filmy z jej udziałem były prezentowane na festiwalu filmowym w Cannes, a projekty teatralne wystawiano w różnych krajach świata.

Wśród jej dzieł scenicznych znajdują się „Dziewczyna i śmierć” oraz „Ostatnie słowo”. Jako reżyserka filmowa pracowała nad pełnometrażowymi filmami „Middleground” i „The White List”.

Od Nowego Jorku po Londyn: międzynarodowa historia spektaklu



Przed specjalnym pokazem w stolicy Wielkiej Brytanii spektakl Lost Stories był już prezentowany na międzynarodowych scenach teatralnych. Według informacji organizatorów, poprzednie pokazy w ponad dziesięciu krajach odbywały się przy wyprzedanych salach.

Zasięg projektu obejmował Nowy Jork, Los Angeles, Paryż, Amsterdam, Berlin, Barcelonę i Londyn.

Na miejsce specjalnego pokazu 24 listopada wybrano Królewski Instytut Wielkiej Brytanii, położony przy Albemarle Street w centrum Londynu. Wydarzenie połączyło spektakl teatralny z programem spotkań z jego autorami.

Spotkanie z autorami i sesja autografowa



Program londyńskiego wydarzenia nie ograniczał się do przedstawienia teatralnego. Po godzinnym spektaklu przewidziano półgodzinną sesję pytań i odpowiedzi z udziałem Mykhaila Zygarja i Alisy Khazanovej, a także sesję autografową.

Taki format pozwolił uzupełnić inscenizację o dyskusję na temat jej literackich podstaw, koncepcji twórczej oraz historii, które stały się podstawą projektu teatralnego.

W sumie program wydarzenia trwał trzy godziny.

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