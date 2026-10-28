W Makau w Chinach w ramach 23. wystawy najlepszych filmów z Chin kontynentalnych prezentowanych jest osiem wybranych produkcji. Wystawa została otwarta wieczorem 26 października, a bezpłatne seanse dla publiczności potrwają do 5 listopada, jak informuje ECNS.

Program pokazów

W zestawieniu znalazły się filmy Dear You, Johnny Keep Walking!2, Crossing, I Know Who You Are, Secret Files, Vanishing Point, Shanghai Wonton oraz All Wishes Come True. Wybór obejmuje filmy różnych gatunków i stylów.

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Cel wystawy

Organizatorzy oświadczyli, że wykorzystują pokazy filmowe jako most służący pogłębianiu wymiany kulturalnej między Makau a Chinami kontynentalnymi. Według nich wystawa daje lokalnej publiczności możliwość zapoznania się z różnorodnością życia społecznego i kulturalnego Chin kontynentalnych.

Organizatorzy wezwali również mieszkańców Makau do udziału w publicznych pokazach.

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